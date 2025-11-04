منى زكي.. الذكاء قبل الموهبة أحيانًا!

الفن وسنينه

كثير جدًا من أهل الفن بمختلف فروعه حققوا نجاحات وبدرجات مختلفة حتى لو كان بعضهم لا يمتلك الموهبة الحقيقية، فكان هناك نوعية من الفنانين حباهم الله موهبة استثنائية كبيرة ولكنهم لم يصلوا إلى المكانة التي تليق بهذه الموهبة المتفردة، والأمثلة على ذلك عديدة في تاريخ الفن العالمي عامة والمصري خاصةً.



وسنجد نوعية أخرى موهبتها متوسطة أو محدودة ولكنها امتلكت ذكاء نادر فوصلت إلى نجومية تحسد عليها.. وهناك نوعية ثالثة من الفنانين تمتعت بالموهبة الفريدة بجانب الذكاء الموفور والفطنة الشديدة، فكانت جديرة بقمة النجومية والشهرة والمكانة المرموقة الخالدة في قلوب الناس على مر الزمان..

ومن أبرز نماذج هذه النوعية في العصر الذهبي للفن المصري العملاق نجيب الريحاني، عميد المسرح يوسف وهبي، كوكب الشرق أم كلثوم، فتى الشاشة المؤسسة الفنية أنور وجدي موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، الموسيقار الذي سبق عصره محمد فوزي، الموسيقار الفلتة بليغ حمدي، العندليب عبد الحليم حافظ، سيدة الشاشة فاتن حمامة، الملك فريد شوقي..

شارلي شابلن مصر فؤاد المهندس، الدلوعة صوت مصر شادية، ومن الأجيال التالية الزعيم عادل إمام، الموسوعي نور الشريف، أستاذ التلقائية يحيى الفخراني.

ومن الأجيال الحالية الهضبة عمرو دياب، النجم الأكثر حصدا للإيرادات كريم عبد العزيز، ألفة جيلها منى زكي التي بلغت أوج ووهج تألقها ونضوجها الفني في أعمالها الأخيرة التليفزيونية والسينمائية بشكل غير مسبوق يدعو للإعجاب.

موهبة استثنائية

كنت معاصرا ومتابعا من كثب لبدايات النجمة الرائعة منى زكي، وشاهدًا على تفتح موهبتها مبكرا منذ إطلالتها الأولى، التي كانت على خشبة المسرح من خلال عرض بالعربي الفصيح مع كبير المسرحيين محمد صبحي وتأليف الراحل القدير لينين الرملي، في بداية التسعينيات من القرن الماضي..

ثم متابعا لها ومراهنا عليها في أعمالها التالية مثل العائلة مع العملاق محمود مرسي، نصف ربيع الآخر مع يحيى الفخراني، الضوء الشارد مع ممدوح عبد العليم، أهالينا مع هشام سليم، ثم أفلام صعيدي في الجامعة الأمريكية أمام محمد هنيدي، أضحك الصورة تطلع حلوة مع العبقري أحمد زكي، فأول بطولة أمام كريم عبد العزيز في فيلم ليه خلتني أحبك.



لتتوالى بعد ذلك أعمالها وأدوارها المتميزة التي كشفت بوضوح عن موهبة من نوع خاص منها

مافيا مع أحمد السقا، سهر الليالي مع أحمد حلمي وشريف منير، دم الغزال مع نور الشريف، أبو علي مع كريم عبد العزيز، تيمور وشفيقة مع أحمد السقا..

حتى وصلت إلى مرحلة متقدمة من التطور والنضج الفني في أدوارها التالية، ولاد العم مع كريم عبد العزيز وشريف منير، إحكي يا شهر زاد مع حسن الرداد، مسلسل آسيا مع باسم سمرة، مسلسل أفراح القبة مع جمال سليمان..

وذلك قبل أن تتوج هذه المرحلة المتوهجة بأعمالها الثلاثة الأخيرة مسلسلي لعبة نيوتن مع محمد فراج ومحمد ممدوح، تحت الوصاية مع محمد دياب، الفيلم الجريء رحلة 404 مع ضيوف الشرف محمد ممدوح ومحمد فراج وشيرين رضا والذي حظي بإشادات نقدية واسعة وحصد أكثر من 40 مليون جنيه كإيرادات ووضع منى زكي بين نجوم ونجمات شباك التذاكر، ومثل مصر في جوائز الأوسكار العام الماضي.



وها هي تعلن التحدي مرة أخرى وبصورة أكبر وأكثر مخاطرة في فيلمها الجديد، الست، عن حياة كوكب الشرق أم كلثوم، والمقرر عرضه الشهر المقبل إن شاء الله، بمشاركة نخبة من أكبر النجوم كضيوف شرف منهم كريم عبد العزيز وأحمد حلمي وعمرو سعد ونيللي كريم وآمينة خليل، تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

والذي حظي بميزانية ضخمة تجاوزت ال 300 مليون جنيه، والمتوقع له إثارة حالة من الجدل الكبير في الأوساط الفنية والصحفية عند عرضه.. للخصوصية الشديدة التي تتمتع بها كوكب الشرق في وجدان كل الشعوب العربية قاطبة.

ذكاء واستقرار ودعم أسري

لا شك أن كل الأعمال والأدوار الفنية الناجحة التي تم ذكرها لخير دليل على حجم الموهبة الاستثنائية التي تمتلكها النجمة منى زكي، التي تجعلها الألفة بين نجمات جيلها بلا منازع، كما أنها تكشف في نفس الوقت عن مدى الذكاء الشديد الذي تتحلى به في اختياراتها لأدوارها التي يحمل كل واحد منها بصمتها الخاصة المختلفة ويضيف إليها ولا يكرر ما سبق ولا ينتقص منها.

حتى دور المرأة المحجبة الذي جسدته في أعمالها الثلاثة الأخيرة لعبة نيوتن وتحت الوصاية ورحلة 404، يختلف كليًا في كل عمل عن الآخر. مما يعكس مدى موهبتها وذكاءها.



والحقيقة أن هذا الذكاء لا يقتصر على انتقاء الأدوار بعناية فائقة وفطنة كاملة فقط، بل ينسحب أيضًا إلى النواحي الاجتماعية والإعلامية في حسن التعامل مع الزملاء والزميلات الكبير والصغير القديم والجديد، فلم نسمع عن مشكلة من أي نوع كانت منى سببا فيها في هذا الإطار..

وهو ما أكسبها محبة واحترام الجميع في الوسط الفني، وكذلك كانت ومازالت علاقتها بالصحافة والإعلام يسودها الاحترام والتقدير المتبادلين على مدار مشوارها الفني، وهو ما لمسته بنفسي وبتجربتي الشخصية معها منذ بدايتها الفنية حتى الآن.



وهذا بالتأكيد ما مكنها من امتلاك قاعدة راسخة من الدعم الإعلامي اللا محدود، والذي تظهر حقيقته وقوته في وقت العثرات والاخفاقات والأزمات بشكل واضح وصريح.

كذلك لا يمكن أبدا إغفال الاستقرار الأسري الذي تنعم به منى زكي منذ زواجها من النجم أحمد حلمي الداعم الدائم لها قبل أكثر من 23 عاما، وأثمر ثلاثة أبناء داعمين لها أيضا هم لي لي ويونس وسليم، وهو ما يساعدها دائما دون شك على التركيز أكثر في فنها ومواصلة رحلة الإبداع والتألق والنضج الكبير الذي يبشر بمزيد من الأعمال المختلفة والأدوار الرائعة، التي هي جديرة بأن يتم تدريسها لطلبة المعاهد الفنية لهذه النجمة الاستثنائية التي لها نصيب كبير من اسمها منى زكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.