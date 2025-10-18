عز والعوضي وإمام نجوم الأكشن والباقون يحاولون؟!

الفن وسنينه

الأكشن لون من الألوان الفنية الصعبة ونوعية من الأعمال التي تلاقي صدى واسعًا عند جمهور السينما خاصةً الشباب منهم وهم الأغلبية، ويقبلون عليها إقبالا شديدا، وغالبا ما تحقق إيرادات مرتفعة، والأمثلة لا تعد ولا تحصى في السينما العالمية عبر تاريخها الطويل والتي قدمت لنا نماذج عديدة من أشهرها وأنجحها.. بروس لي وسيلفستر ستالوني وأرنولد شوارزنيجر وجاكي شان وفن ديزل وفان دام ودواين جونسون.



وذلك على خلاف السينما المصرية التي لم تحظ بنجوم وأبطال خارقين أو متميزين في الأكشن بالقدر الكافي، ولم تكن هذه النوعية من الأفلام سوى محاولات محدودة الإمكانات والقدرات من حيث العناصر البشرية والفنية، فلم نعرف سوى وحش الشاشة ملك الترسو فريد شوقي ورشدي أباظة الذي كان أكثر نجوم جيله استعدادا وقدراة للعب هذه الأدوار إذا توافرت له العوامل المساعدة من الناحية الفنية والتقنية والظروف الملائمة المطلوبة لهذه الأدوار.



ولم تكن أيضًا محاولات بعض نجوم جيل الثمانينيات في تقديم الأكشن على المستوى المطلوب والمأمول، ولعل أكثرهم محاولة وإصرار هو الفنان العملاق نور الشريف في أفلام مثل دائرة الانتقام، ضربة شمس، لهيب الانتقام، الفتى الشرير، الظالم والمظلوم.

نجاحات محدودة

ومع التطور التقني الكبير في صناعة السينما ظهر جيل جديد مع بداية الألفية الثالثة، نجح قليلون منه إلى حد ما في تقديم مجموعة من أفلام الأكشن التي لا بأس بها شكلا وموضوعًا، كشفت عن امتلاكهم إمكانات جسمانية ولياقية وفنية جيدة..

ومن أبرز هؤلاء أحمد السقا عبر العديد من الأفلام ثم أحمد عز فكريم عبد العزيز في القليل من أعماله مثل أبو علي، واحد من الناس، ولاد العم، كيرة والجن، وآمير كرارة في حرب كرموز وكازابلانكا وأخيرًا الشاطر.

الساموراي

الساموراي معناها باللغة اليابانية المحارب وهذا هو اللقب الذي ينعت به النجم أحمد السقا بين المقربين منه، والسقا هو أول من بدأ ولمع في أدوار الأكشن بما تميز به من إمكانات جسمانية ولياقية جيدة جدا، حتى أنه كان يرفض بشدة تواجد دوبلير له في مشاهد الأكشن الصعبة والخطيرة ما عرضه لإصابات بالغة في عدد من أفلامه..

منها قطع في الرباط الصليبي بفيلمي مافيا والديلر، واشتعال النيران فيه في فيلمي إبراهيم الأبيض وتيمور وشفيقة، إضافةً إلى إصابته بجروح قوية عديدة في أفلام أخرى، ومن أفلام الأكشن الأخرى التي برع فيها السقا همام في أمستردام، تيتو، الجزيرة 1، 2 وهروب اضطراري..

ولكن في السنوات الأخيرة حدث هبوط ملحوظ في مستوى ومردود أفلام الأكشن بالنسبة لأحمد السقا، بفعل تراجع اللياقة البدنية والجسمانية مع تقدم العمر وهو ماوضح في فيلميه الأخيرين العنكبوت مع ظافر العابدين ومنى زكي، وأحمد وأحمد مع أحمد فهمي.



في نفس الوقت الذي صعد فيه نجوم آخرون ليحتلوا مكانة واضحة في سينما الأكشن، أبرزهم أحمد عز الذي الذي صار الأكثر تميزا وإقناعًا في هذه النوعية من الأدوار، ثم آمير كرارة، فمحمد

إمام بأفلام معقولة مثل ليلة هنا وسرور، لص بغداد، عمهم، أبو نسب..

وأخيرا أحمد العوضي الذي فاجأنا جميعا وأظهر قدرات بدنية ولياقية رائعة في فيلمه الأخير الإسكندراني، بطولته مع زينة وبيومي فؤاد وحسين فهمي وإخراج خالد يوسف ما يرشحه ليكون واحد من أهم نجوم هذا اللون الصعب في الفترة المقبلة.



الوسيم مفتول العضلات

نموذج آخر للبطل البارع في أدوار الأكشن مختلف عن نموذج أحمد السقا، يمثله النجم أحمد عز، حيث جمع بين الوسامة الواضحة والقوة الجسمانية واللياقية Fitness، وهو ما انتبه له عز مبكرا، فلم يستمر طويلا في لعب أدوار الفتى الوسيم الرومانسي التي اشتهر بها في بداياته السينمائية..

فتحول إلى تقديم أفلام الأكشن التي استعد لها جيدا، حيث أنه معروف عنه التزامه الشديد بتمارين الجيم القوية والقاسية بشكل شبه يومي، وحرصه الأكيد على صحته ولياقته ونظامه الغدائي الصارم، وهو ما جعله يبدو أصغر كثيرا من عمره الحقيقي، ووجد في أدوار الأكشن ضالته وحصد من خلالها نجاحات كبيرة على المستويين الفني أولًا والجماهيري ثانيًا..

حيث سجلت معظم أفلامه من هذه النوعية إيرادات مرتفعة منها الرهينة، الشبح، بدل فاقد، مسجون ترانزيت، الخلية الذي حقق 54 مليون جنيه إيرادات، ولاد رزق 1و 2 الذي جمع 100 مليون جنيه وولاد رزق 3 صاحب الرقم القياسي في إيرادات الأفلام العربية ب 260 مليون جنيه، العارف، كيرة والجن، كل هذه النجاحات والإيرادات جعلت النجم أحمد عز يستحق المكانة التي وصل إليها في السنوات الأخيرة كنجم الأكشن الأول في السينما المصرية حاليًا دون شك وبلا منازع.

غير مؤهلين

ومن الفنانين الذين اتجهوا إلى أدوار الأكشن في الفترة الأخيرة، ولكن لم ينالوا قناعة النقاد والجمهور بالقدر الكافي، لعدم امتلاكهم المؤهلات والقدرات الجسمانية واللياقية المطلوب توافرها في مثل هذه النوعية من الأدوار الصعبة، عمرو يوسف في أفلامه ولاد رزق وشقو وأخيرا درويش بطولته مع دينا الشربيني الذي ظهر فيه بوزن زائد وهو مالا يتناسب مع من يجسد أدوار الأكشن..

ونفس الحال وإن كان أكثر وضوحا فيما يخص الفنان الموهوب الجميل محمد ممدوح بأفلامه الأخيرة أبو صدام، شقو، إكس مراتي.

