محدش شاف أحمد حلمي؟!

الفن وسنينه

لا شك أو جدال في أن الفنان أحمد حلمي يمتلك موهبة كبيرة في مجال الكوميديا ويتمتع بشعبية واسعة لدى كل الأجيال على اختلاف طبقاتها ومستوياتها الاجتماعية والمادية، وأنه واحد من أهم نجوم الكوميديا في السنوات الـ 20 الأخيرة، بما حققه من نجاحات عديدة في السينما طوال هذه السنوات، عكست مدى تحليه بالذكاء وحسن اختيار الأعمال مستلهما ومستشرفا ذوق وبوصلة ومزاج وحس جمهوره.



وذلك عبر مجموعة من الأفلام المتميزة التي حصدت النجاحين الفني والجماهيري بإيرادات جيدة، بداية من أول بطولاته المطلقة ميدو مشاكل عام 2003 مع المطربة شيرين عبد الوهاب وإخراج الراحل محمد النجار وإنتاج مجدي الهواري، الذي كان أول من آمن بموهبته وتحمس له منذ أن دفع به مع الراحل الجميل علاء ولي الدين في فيلمي عبود على الحدود والناظر، ثم كبطولة مشتركة مع محمد سعد وغادة عادل بفيلم 55 إسعاف باكورة أعمال مجدي الهواري الإخراجية.



وتوالت بعد ذلك أفلام أحمد حلمي بشكل تصاعدى من الناحية الفنية والإيرادات أيضًا.. زكي شان مع ياسمين عبد العزيز، ظرف طارق ومطب صناعي مع نور وثلاثتهم مع أفضل مخرج في اللون الكوميدي وائل إحسان، واستمر مسلسل النجاح في فيلم جعلتني مجرما للمخرج عمرو عرفة مع غادة عادل..

وإزداد التألق بفيلم كده رضا مع منة شلبي وإخراج أحمد نادر جلال، وبلغ حلمي أوج حالاته كممثل بعيدا عن الكوميديا في فيلم آسف على الإزعاج مع منة شلبي أيضًا للمخرج خالد مرعي، ف 1000 مبروك لأحمد نادر جلال، ثم يأتي أجمل وأهم أفلامه على الإطلاق عسل إسود لخالد مرعي وبعده فيلمه الرائع إكس لارج مع دنيا سمير غانم للمخرج الكبير شريف عرفة عام 2011.

تشبع وتراجع

في رأيي أن أحمد حلمي لم يقترب حتى الآن من مستوى أفلامه السابقة أو يقدم فيلما جيدا فنيا بعد إكس لارج أي منذ أكثر من 14 عامًا كاملة، لأنه كما أعتقد وصل إلى مرحلة التشبع بالنجاحات والإشادات والإطراءات والماديات، وهي مرحلة طبيعية يمر بها كل نجم، ولكن الشاطر الذكي فقط هو من يتجاوز هذه المرحلة الدقيقة سريعا وهو لم يحدث مع حلمي.



فجاءت أفلامه التالية مجرد تجارب سينمائية متسرعة وغير مدروسة ولا محسوبة ظنا منه وهذه آفة أغلب النجوم أن أي شيء يقدمه مهما كان سينال إقبال وإعجاب الجمهور، ومن ثم لم يجن أغلبها النجاح الفني ولا الإيرادات المرتفعة، على جثتي، صنع في مصر، لف ودوران، خيال مأتة، وأخرها واحد تاني قبل ثلاث سنوات رغم أنه حقق 64 مليون جنيه في شباك التذاكر.

أزمة النونو

وعبثا حاول أحمد حلمي تعويض تراجعه سينمائيًا بالإتجاه إلى خشبة المسرح التي ابتعد عنها أكثر من 20 عاما منذ مسرحيته الوحيدة حكيم عيون مع الراحل علاء ولي الدين، فقدم عرضين من إنتاج هيئة الترفيه السعودية، التيت، ميمو عرضا بالمملكة أولًا ثم بمصر ولم يحققا النجاح المنتظر، فقرر التركيز في السينما وكان لديه مشروع سينمائي عن الأطفال، حدثنني عنه بحماس منذ عامين للمخرج أحمد علاء، الذي اعتذر بعد ذلك لارتباطه بفيلم فرقة الموت لأحمد عز، فألغي المشروع.



وظن حلمي أنه قد وجد ضالته التي ستعيده إلى سكة النجاح الكبير الذي تعود عليه مع إعلان هيئة الترفيه عن تأسيس صندوق Big Time الذي صرح رئيسه، أن خطته هي إنتاج مجموعة كبيرة من الأفلام، منها 4 أفلام لأحمد حلمي دفعة واحدة، أولها بعنوان النونو، قبل أن يتم التراجع عنه سريعا تحت وطأة الهجوم الضاري الذي تعرض له الصندوق وحلمي من رواد السوشيال ميديا..

الذين رأوا فيه إساءة بالغة لمصر ولفنها ولفنانيها، حيث إن الفيلم يدور حول نصاب مصري يسافر للسعودية للقيام بعدة أعمال نصب في موسمي الرياض والحج، ثم إزدادت الأمور سوءًا بعد قرار هيئة الترفيه السعودية الأخير، بعدم الاستعانة بالفنانين المصريين في موسم الرياض مرة أخرى بدءا من العام الحالي وهو ما يعني إغلاق المنفذ الوحيد لحلمي وهو العروض المسرحية أيضًا.

هل يعود مع الغريب؟

حلمي بدوره قال للمقربين منه إنه يستعد لبطولة فيلم كبير وجديد على السينما المصرية بإنتاج ضخم ويعقد جلسات عمل حاليًا لهذا الغرض، وصرحت كذلك النجمة هند صبري أنها بصدد مشاركة النجم أحمد حلمي في بطولة فيلم بعنوان غريب، سيكون مفاجأة مدهشة لعشاق الفن السابع على حد تعبيرها؟!

كل ما سبق عن قرب عودة الفنان أحمد حلمي إلى معشوقته السينما قريبًا جدا والتي لطالما صال وجال فيها وحصد النجاحات المتتالية فنيا وجماهيريا لسنوات عديدة، ما هي إلا أقاويل وتصريحات وإرهاصات وإدعاءات لم ترتق بعد إلى الحقيقة والصدق، وتبقى الحقيقة المؤكدة والوحيدة أن النجم أحمد حلمي فقد بوصلة نجاحه منذ سنوات ليست بالقليلة وتراجعت أسهمه بشدة وصار يبحث عن نفسه ونحن كذلك نبحث عنه، فالذي يعرف مكانه ياريت يدلنا عليه محدش شاف أحمد حلمي؟!

