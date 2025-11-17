الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سمير عدلي يسبق بعثة الأهلي إلى المغرب

سمير عدلي
سمير عدلي
18 حجم الخط

يطير سمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المغرب قبل بعثة فريق الكرة من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال بعثة الأحمر لخوض مباراة الجيش الملكي يوم 28 نوفمبر الجاري في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وكلف مجلس إدارة الأهلي أمس طارق قنديل بتولى مهام رئاسة بعثة الفريق في رحلة المغرب. 

 

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي دوري أبطال أفريقيا اخبار الأهلي موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

مواد متعلقة

توروب يراقب لاعبي الأهلي الدوليين الليلة

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري بدوري أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

“الوطنية للانتخابات” تعقد مؤتمرا صحفيا عصر اليوم بشأن توجيهات الرئيس السيسي

ارتفاع الفراولة 5 جنيهات، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

وسيلة لإسقاط مصر، توفيق عكاشة يكشف حقيقة استخدام المال السياسي في الانتخابات

3 منتخبات تحجز مقاعدها بالملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026

أول رد فعل من السيسي على أحداث بعض الدوائر الانتخابية

سلطات الاحتلال ترحل مرضى غزة من مستشفيات القدس إلى وجهة مجهولة

تسبب فى مصرع 40 معتمرا، لحظة تصادم حافلة بصهريج نفط بالمدينة المنورة (فيديو)

سمير عدلي يسبق بعثة الأهلي إلى المغرب

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الإثنين (تحديث لحظي)

تعرف على سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الإثنين

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه اليوم الإثنين 17-11-2025

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى ميلاده، أبرز المحطات بحياة "أحمد الشرباصي" المفكر والشيخ الذي كتب للسينما والمسرح

تفسير رؤية خاتم الفضة في منام العزباء وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة

دعاء الصباح، باب مفتوح لطلب المغفرة وراحة القلوب

المزيد
الجريدة الرسمية