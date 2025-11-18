288 مرشحا يخوضون انتخابات نواب 2025 في 10 دوائر بالدقهلية، وقائمة بأبرز المتنافسين

18 حجم الخط

تشهد محافظة الدقهلية انتخابات مجلس النواب في “المرحلة الثانية” والمقرر انعقادها يومي 24 و25 نوفمبر الجاري حيث يخوض ماراثون الانتخابات 288 مرشحًا على مستوى الدقهلية.



وتعد محافظة الدقهلية من المحافظات المشتعلة في ماراثون الانتخابات ولكن هذا المرة أكثر اشتعالًا على مستوى كافة الدوائر.



ومحافظة الدقهلية بها قرابة 4 ملايين صوت انتخابي و10 لجان عامة و657 مقرًا انتخابيًا و795 لجنة فرعية.



والمقاعد المخصصة لمحافظة الدقهلية إجمالي المقاعد: 38 مقعدًا ما بين ضمن القائمة: 17 مقعدًا ومقاعد الفردي: 21 مقعدًا موزعة على 10 دوائر انتخابية تضم 24 مركزًا وقسم.



وتقسم الدوائر بمحافظة الدقهلية كالتالي:

الدائرة الأولى: قسما أول المنصورة – ثان المنصورة (2) مقعد ويتنافس بها 21 مرشحًا.

وأبرز المرشحين بالدائرة خيري الجوجري وأحمد الشرقاوي ووحيد فودة ورضا عبد السلام ومحمد البنا.



الدائرة الثانية: مركزا المنصورة – محلة دمنة (2) مقعد ويتنافس 52 مرشحا أبرزهم “ تامر احمد القصبي وجمال الفار وعماد العدل وحسن المير ومحمد النبوي ومجدي حمدان وياسر علي جمعة ومحمد عقل”.



الدائرة الثالثة: مركزا بلقاس – الستاموني، قسم جمصة (2) مقعد ويتنافس بها 27 مرشحا أبرزهم إلهامي عجينة والمحاسب أحمد عرفة والدكتور عوض ابو النجا ومحمد المعداوي



الدائرة الرابعة: مركزا طلخا – نبروه (2) مقعد ويتنافس عليه 48 مرشحًا أبرزهم

عبدالحميد الشوري، ووليد شوقي، جابر الشناوي، محمد ثروت عكاشة، بسام فليفل، فؤاد بدراوي

الدائرة الخامسة: مراكز دكرنس – بني عبيد – شربين (3) مقاعد ويتنافس بها 42 مرشحا

وليد فتحي فرعون وتأمر البسنديلي ومكرم رضوان وباسم بهاء ومحمود سرحان وسامي المرسي وأحمد السنجيدي وأشرف الشبراوي



الدائرة السادسة: مراكز منية النصر – ميت سلسيل – الجمالية قسم الكردي (2) مقعد ويتنافس بها 24 مرشح أبرزهم:

رزق الشلبي والدكتور عماد الحديدي وعمرو الحفني وآمال طرابية، ومحمد الناغى



الدائرة السابعة: مركزا المنزلة – المطرية، قسم المنزلة (2) مقعد ويتنافس 15 مرشحًا أبرزهم أحمد الحديدي وعاصم مرشد وأحمد كتوبة وأحمد الرس ومجدي الأمير وعادل الجيار.



الدائرة الثامنة: مركز ميت غمر، قسم ميت غمر (2) مقاعد

شريف الشافعي ومرتضي منصورة، وأحمد الألفي وأحمد شرعان وعماد الغلبان والسيد حجازي ومحمد خاطر.



الدائرة التاسعة: مراكز السنبلاوين – تمي الأمديد (2) مقاعد ويتنافس فيها 24 مرشحًا أبرزهم حسن أمين، وصلاح فودة، وناصر جاب الله واسامة راضي وثروت الشبراوي وعماد عبد العاطي.



الدائرة العاشرة: مركز أجا (2) مقعد ويتنافس بها 16 مرشحا أبرزهم أحمد عبد الفتاح دياب، إيهاب الفقي، اللواء خالد عوف، محمد وفيق صالح.

