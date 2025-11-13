عاطف مغاوري يكشف شكل البرلمان القادم

18 حجم الخط

قال النائب عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع ومرشح مجلس النواب 2025 عن القائمة الوطنية عن حزب التجمع: إن شكل البرلمان القادم لن يختلف كثيرا عن المجلس السابق من حيث التركيبة والمواقف، وإن كان الاختلاف سيكون في بعض الرؤى.

وتابع: إن حزب مستقبل وطن كان له في المجلس السابق 360 مقعدا، والشعب الجمهور كان له 50 مقعدا أي بفارق 310 مقاعد وبالتالي هناك عدد من الأحزاب ستمثل الأغلبية وهم: مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية، وبالتالي ستكون الإدارة لهم في البرلمان بحكم الأغلبية.

وأكد في تصريح لـ “فيتو” نحن شاركنا فى القائمة رغم اختلاف وجهة نظرنا في العديد من الرؤى والمواقف، لكن عندما تأتي القائمة الوطنية بممثلين لـ 14حزبا بـ مجلس النواب، فهذا أمر جيد لكن ليس حل نهائي، لأننا كنا نرى أن الأفضل هو وجود نظام انتخابي مستقر وفقا للمادة 5 من الدستور.

وتابع: إن هناك حالة من التوجس من طغيان المال السياسي على المشهد الانتخابي والهيمنة على المقاعد البرلمانية من خلال استخدام هذا السلاح الذي يتسبب في عزوف العديد من السياسيين عن خوض الانتخابات البرلمانية، نتيجة عدم القدرة على مجابهة المال السياسي في الإنفاق على الدعاية الانتخابية التي لا تخضع لأي ضوابط رقابية، وبالتالي لا يمكنه المنافسة، وبذلك المال السياسي يهيمن على الجو الانتخابي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.