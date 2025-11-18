كيف تفاعلت أحزاب المعارضة مع بيان الرئيس حول انتهاكات الانتخابات

18 حجم الخط

فجرت نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 حالة من الغضب الشديد بسبب المخالفات الانتخابية الفجة وسطوة المال السياسي حتى جاء بيان الرئيس ليعيد ضبط البوصلة بعد أن طالب الهيئة الوطنية للانتخابات بالتدقيق في الطعون، وإعلان الحقائق كاملة، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

موقف أحزاب المعارضة من بيان الرئيس حول انتخابات مجلس النواب

بيان الرئيس السيسي فتح الباب أمام أحزاب المعارضة لتقديم روايتها لما جرى داخل اللجان وفي محيطها لاسيما أن تصريحات الرئيس جاءت عقب تزايد الشكاوى من بعض الدوائر التي شهدت توترات، وطعون متعددة حول سير العملية الانتخابية، وارتفاع حضور المال السياسي، وتزايد الجدل حول ممارسات الدعاية والتأثير على الناخبين.

من ناحيته، اعتبر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن تصريحات الرئيس تعكس ضرورة فتح الملفات وتدقيق الطعون.

وشدد في بيان له على أنه لم يتقاعس عن دوره الوطني، مؤكدًا أنه تابع العملية الانتخابية عبر غرفة عمليات مركزية وفروع المحافظات، وأصدر سلسلة تقارير رسمية تضمنت ما وصفه بـ«الخروقات والملاحظات» داخل اللجان وفي محيطها.

وأوضح الحزب أنه سلم تقاريره بشكل تفصيلي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وسيرسل نسخة منها إلى مؤسسة الرئاسة ضمانًا لوصول الصورة كاملة.

وطالب المصري الذيمقراطي بمنح مندوبي المرشحين نسخًا رسمية من محاضر الفرز في اللجان الفرعية، معتبرًا أن هذا الإجراء هو العصب الحقيقي لحماية إرادة الناخبين، كما دعا إلى الإعلان عن مصير المخالفات الدعائية، حتى لا تتكرر في الجولات المقبلة.

حزب العدل يحذر من خطورة المال السياسي

من ناحيته، أشاد حزب العدل بتصريحات الرئيس، معتبرًا أنها تأكيد حياد السلطة التنفيذية وتعزيز لدور الهيئة الوطنية، لكنه في الوقت ذاته قدم روايته حول ما رصده من انتهاكات.

وقال الحزب إنه وثق مجموعة من المخالفات والملاحظات، وأرسل تقاريره التفصيلية إلى الهيئة الوطنية عبر القنوات الرسمية.

وطالب بتنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بحصول مندوبي كل مرشح على صور رسمية من كشوف الفرز، بالإضافة إلى دعوة مباشرة للهيئة الوطنية لإعادة الانتخابات في بعض الدوائر عند الضرورة وفقًا للقانون.

كما شدد «العدل» على رفضه الكامل لاستخدام المال السياسي وشراء الأصوات أو الحشد الممول، واعتبرها ممارسات تضرب الثقة في جوهرها وتخل بقواعد المنافسة العادلة.

مخالفات هزت نتائج انتخابات المرحلة الأولى

تتفق أحزاب المعارضة على أربع مخالفات رئيسية وتعتبرها سبب الغضب الشديد من نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 على رأسها المال السياسي.

ورصدت المعارضة شكاوى متعددة من شراء أصوات والحشد الممول في عدة دوائر بجانب الدعاية المخالفة من لافتات، وسيارات، وأنشطة دعائية قرب اللجان، رغم القيود القانونية.



كما رصدت صعوبة حصول المندوبين على نسخ محاضر الفرز، ما اعتبرته المعارضة أحد أبرز أوجه الخلل، لأنه يمنع عمليات المطابقة ويضعف ثقة المرشحين والناخبين.

ورصدت أحزاب المعارضة أيضا توتر بعض اللجان والخلل في إجراءات التنظيم، حيث شهدت العديد من الدوائر ازدحامًا، وتأخرًا في إعلان المحاضر.

ورغم الفروق في لهجة كل حزب، يبقى القاسم المشترك هو المطالبة بضمانات ملموسة تعزز الثقة في العملية الانتخابية، وتمنع تآكل المشاركة السياسية التي تعتمد عليها الدولة في مواجهة تحدياتها الداخلية والخارجية.

