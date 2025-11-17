عمرو أديب للهيئة الوطنية: ألغوا الانتخابات بالكامل لا تخافوا شيئًا

18 حجم الخط

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة قوية خلال برنامجه، دعا فيها لعدم الاستهانة بما يحدث بعد رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات من اتخاذ قرارات تعبر عن إرادة الناخبين والتدقيق في الطعون المقدمة، الإعلان عن الإجراءات المتخذة بشأن مخالفات الدعاية، إلغاء النتائج عند تعذر معرفة صوت الشعب.

وقال عمرو أديب:"أرجوكم ماتستسهلوش.. إحنا قدّام فرصة تاريخية.. هي الناس راحت الانتخابات؟ شكلها لأ".

وأكد أن ضعف الإقبال وتزايد الشكوك يضعان مستقبل العملية الديمقراطية أمام اختبار صعب.

"شكوك الدنيا والآخرة" في مجلس النواب

وتساءل أديب بحدة عن أسباب ما وصفه بـ"الالتباس" المحيط بمشهد الانتخابات، مضيفًا:"ليه عاوزني يبقى عندي شكوك الدنيا والآخرة في مجلس النواب؟ ندرأ الشبهات.. ماهو مش هيجيب التايهة."

وشدد على أن الشفافية هي السبيل الوحيد لاستعادة الثقة العامة.

سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مصر

وأشار أديب خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر” إلى أن ما حدث يمثل حدثًا غير مسبوق، قائلًا:"لأول مرة في تاريخ مصر.. رئيس الجمهورية يقول إن فيه تجاوزات في الانتخابات".

واعتبر أن هذا الاعتراف في حد ذاته يعكس جدية الدولة في مواجهة الأزمات، لكنه يفرض كذلك خطوات واضحة لمعالجة الوضع.

دعوة صريحة للهيئة الوطنية للانتخابات

في لهجة مباشرة وشديدة، وجّه أديب نداءً إلى الهيئة الوطنية للانتخابات قائلًا:"الغوها بالكامل يرحمكم الله ولا تخشوا شيئًا".

وأكد أن إلغاء العملية برمتها قد يكون الخيار الأنسب لحماية سمعة المشهد الانتخابي.

صدمة بعد تصريح السيسي حول النزاهة

وتحدّث أديب عن لحظة رؤيته بيان الرئيس بشأن نزاهة الانتخابات، قائلًا: "والله ما قريت البيان.. خفت ميكنش حقيقي.. وجريت على الصفحة الرسمية علشان أتأكد."

ووصف الأمر بأنه مؤشر على خطورة المرحلة وضرورة التعامل معها بقدر من الحسم والمسؤولية.

