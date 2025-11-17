موعد مباراة البرازيل وتونس وديا

18 حجم الخط

يستضيف ملعب "بيار موروا" (في فرنسا)، قمة ودية قوية تجمع بين منتخب البرازيل، ونظيره منتخب تونس، مساء غد الثلاثاء.

ويخوض "نسور قرطاج" اختبارًا عالميًا صعبًا أمام "السيليساو" بكامل نجومه، في مباراة يسعى من خلالها كلا المدربين للوقوف على جاهزية اللاعبين وتجربة بعض الخطط الفنية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

موعد مباراة البرازيل وتونس الودية



وتقام مباراة البرازيل وتونس الودية 2025، غدا الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، على ملعب بيار موروا. وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً (22:30) بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف مساءً (20:30) بتوقيت تونس.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وتونس



من المقرر أن يتم بث المباراة الودية بين البرازيل وتونس عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، وسيتم تخصيص قناة أبو ظبي الرياضية 1 (AD Sports 1) لنقل اللقاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.