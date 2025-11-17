الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الحسم بين العراق والإمارات في ملحق آسيا المؤهل للمونديال

العراق والإمارات،
العراق والإمارات، فيتو
18 حجم الخط

تتجه الأنظار غدا الثلاثاء إلى ملعب البصرة الدولي، الذي يحتضن قمة الإمارات والعراق في إياب الملحق الآسيوي، لحسم هوية المتأهل إلى الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

90 دقيقة مفصلية وحاسمة، سيعيشها "الأبيض" في ملعب البصرة من أجل ضمان التأهل إلى الملحق العالمي، المقرر إقامته في مارس المقبل بالمكسيك، وسيحصل الفريقان الأول والثاني على البطاقتين الأخيرتين في كأس العالم 2026.


وأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم توفير 8 طائرات خاصة لجمهور "الأبيض" لمؤازرة منتخب الإمارات، الذي سيلعب مع نظيره العراقي في البصرة في إياب ملحق مونديال 2026.

موعد مباراة العراق والإمارات

وتقام مباراة العراق والإمارات غدا الثلاثاء في السادسة مساء بتوقيت القاهرة حيث سيكون يوم الحسم وحجز بطاقة التأهل إلى التصفيات القارية، التي ستلعب بمشاركة 6 منتخبات، إذ يسعى كلا المنتخبين للوصول إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية، إذ شارك العراق في نهائيات المكسيك عام 1986، في حين شاركت الإمارات العربية المتحدة بعد 4 سنوات في نهائيات إيطاليا 1990.

منتخب الإمارات أنهى الجولة الأولى أمام نظيره العراقي بالتعادل الإيجابي 1-1 على إستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، ليتأجل الحسم إلى موقعة البصرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإتحاد الإماراتي لكرة القدم الاتحاد الإماراتي العراق والإمارات العراق

مواد متعلقة

في غياب رونالدو، تشكيل البرتغال أمام أرمينيا في تصفيات كأس العالم

مدرب السنغال: منظمو مباراة البرازيل لم يحترمونا وجاملوا السامبا

دومفريس يزيد من متاعب هولندا قبل مباراة حسم التأهل لكأس العالم

هاري كين: لن أحصل على الكرة الذهبية حتى لو سجلت 100 هدف

كريستيانو رونالدو يوجه رسالة لمنتخب البرتغال قبل مباراة الحسم أمام أرمينيا

الأكثر قراءة

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 12 صنفًا في سوق العبور

لليوم الثاني، انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

انخفاض الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

الصباح والظهيرة والمساء، هل يختلف تأثير تناول الموز باختلاف التوقيت؟

تعرف على أقصى مدة لاحتجاز المتهم قبل عرضه على النيابة وفق الإجراءات الجنائية

لقائدي المركبات، 4 حالات للسير في أقصى اليمين للحد من حوادث الأمطار

موعد الإعلان عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2026

ننشر شروط مسابقة تصميم شعار جديد لجامعة المنيا وآخر موعد للتقديم

خدمات

المزيد

لليوم الثاني، انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

انخفاض الضاني والبتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أنواع ومستندات بطاقات الائتمان في البنك الزراعي

ما هي فوائد حساب ميجا توفير في بنك القاهرة حاليا؟

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية