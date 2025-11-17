موعد مباراة الحسم بين العراق والإمارات في ملحق آسيا المؤهل للمونديال

18 حجم الخط

تتجه الأنظار غدا الثلاثاء إلى ملعب البصرة الدولي، الذي يحتضن قمة الإمارات والعراق في إياب الملحق الآسيوي، لحسم هوية المتأهل إلى الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

90 دقيقة مفصلية وحاسمة، سيعيشها "الأبيض" في ملعب البصرة من أجل ضمان التأهل إلى الملحق العالمي، المقرر إقامته في مارس المقبل بالمكسيك، وسيحصل الفريقان الأول والثاني على البطاقتين الأخيرتين في كأس العالم 2026.



وأعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم توفير 8 طائرات خاصة لجمهور "الأبيض" لمؤازرة منتخب الإمارات، الذي سيلعب مع نظيره العراقي في البصرة في إياب ملحق مونديال 2026.

موعد مباراة العراق والإمارات

وتقام مباراة العراق والإمارات غدا الثلاثاء في السادسة مساء بتوقيت القاهرة حيث سيكون يوم الحسم وحجز بطاقة التأهل إلى التصفيات القارية، التي ستلعب بمشاركة 6 منتخبات، إذ يسعى كلا المنتخبين للوصول إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية، إذ شارك العراق في نهائيات المكسيك عام 1986، في حين شاركت الإمارات العربية المتحدة بعد 4 سنوات في نهائيات إيطاليا 1990.

منتخب الإمارات أنهى الجولة الأولى أمام نظيره العراقي بالتعادل الإيجابي 1-1 على إستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، ليتأجل الحسم إلى موقعة البصرة.

