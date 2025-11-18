إلغاء جميع الاجتماعات المقررة لقائد الجيش اللبناني في واشنطن اليوم

18 حجم الخط

أفادت تقارير إعلامية في واشنطن بأنه تم إلغاء جميع الاجتماعات التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء لقائد الجيش اللبناني خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية.

تصاعد التوترات الإقليمية

ولم تتضح حتى الآن أسباب هذا الإلغاء المفاجئ، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب اللبناني أو الأمريكي بشأن خلفيات القرار.

وتأتي هذه التطورات في ظل حساسية المرحلة التي يمر بها لبنان، وتزامنها مع تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار المناقشات حول المساعدات العسكرية الأمريكية للجيش اللبناني.

عرقلة خطة الجيش

وكشفت محطة "إم تي في" اللبنانية في تقرير لمراسلها في واشنطن عن أن الإدارة الأمريكية ألغت الزيارة التي كان مقررًا أن يقوم بها قائد الجيش العماد رودولف هيكل اليوم الثلاثاء لواشنطن بسبب البيان الأخير لقيادة الجيش الذي وجه اللوم لإسرائيل وحدها ولم يلم "حزب الله" في عرقلة خطة الجيش.

وأشارت إلى أن السفارة اللبنانية في واشنطن ألغت بدورها استقبالًا كان سيقام لقائد الجيش.

العدو الإسرائيلي يصر على انتهاكاته للسيادة اللبنانية

في بيان الأحد الماضي، اعتبرت قيادة الجيش أن "العدو الإسرائيلي يصر على انتهاكاته للسيادة اللبنانية، مسببًا زعزعة الاستقرار في لبنان، ومعرقلًا استكمال انتشار الجيش في الجنوب، وآخر هذه الاعتداءات المدانة استهدافه دورية لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل أول أمس.

