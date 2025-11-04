الجيش اللبناني يصدر أوامر عسكرية بإطلاق النار على أي مسيرة إسرائيلية

أفادت صحيفة الجمهورية اللبنانية بأن قيادة الجيش اللبناني وجهت أمرًا إلى الوحدات العسكرية المنتشرة في الشريط الحدودي بوجوب إطلاق النار على أي مسيّرة إسرائيلية تحاول الاعتداء على المزارعين أثناء قطاف الزيتون.

اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان

كانت قناة القاهرة الإخبارية، قد قالت: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل انتهاكاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار بـلبنان الموقّع في 27 نوفمبر من العام الماضي، مشيرًا إلى أن عدد هذه الانتهاكات تجاوز حتى الآن 5 آلاف خرق بري وجوي وبحري في مختلف المناطق الجنوبية.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت أحمد سنجاب، في رسالة له على الهواء، أن الساعات الأخيرة شهدت غارة إسرائيلية على منطقة النبطية أسفرت عن استشهاد مواطن وإصابة عدد من المدنيين، لكون القصف استهدف حيًّا سكنيًا مكتظًا.

طائرات المسيّرة الإسرائيلية تحليقها في أجواء الجنوب اللبناني

كما نفّذ الاحتلال غارة أخرى على بلدة عيد الشعب الحدودية دون تسجيل إصابات، في وقت كثّفت فيه الطائرات المسيّرة الإسرائيلية تحليقها في أجواء الجنوب اللبناني على نحوٍ استفزازيّ ومتواصل.

وأضاف المراسل أن تصريحات الرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن سبل التعامل مع الأزمة الراهنة، حظيت بتفاعل واسع في الأوساط السياسية والإعلامية اللبنانية، إذ دعا الرئيس إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الطائفية أو المذهبية، مشددًا على أن وحدة اللبنانيين هي السبيل للحفاظ على استقرار الدولة وسيادتها.

طرح ثلاثة مسارات أمام لبنان للتعامل مع الوضع القائم

وأشار سنجاب إلى أن الرئيس عون طرح ثلاثة مسارات أمام لبنان للتعامل مع الوضع القائم، وهي: المسار العسكري، والسياسي، والاقتصادي، مؤكدًا أن الخيار السياسي والدبلوماسي هو الأنسب للبنان في هذه المرحلة، وأن لا سبيل لإنهاء التوتر سوى عبر المفاوضات المباشرة التي تضمن استعادة الهدوء إلى الجنوب اللبناني واستقرار الدولة ككل.

