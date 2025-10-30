حزب الله يدعو إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني لمواجهة إسرائيل

ثمن حزب الله موقف رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون بطلبه من الجيش مواجهة التوغلات الإسرائيلية.

ودعا حزب الله إلى دعم الجيش بكل الإمكانيات لتعزيز قدراته الدفاعية في وجه "إجرام العدو".

وأدان الحزب في بيان العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن "توغلات العدو وانتهاكه للسيادة الوطنية وحرمة المواطنين مستمرة دون اكتراث بالاتفاقات والقوانين الدولية".

وأشار البيان إلى أن "الجيش الإسرائيلي اقتحم فجر اليوم مبنى بلدية بليدا وأعدم الموظف الشهيد إبراهيم سلامة بدم بارد"، مؤكدا أن "هذا العدوان يأتي مباشرة بعد زيارة الموفدة الأمريكية إلى لبنان وترأسها اجتماعات لجنة الميكانيزم".

واعتبر أن "الولايات المتحدة تمنح الضوء الأخضر للتصعيد الإسرائيلي بهدف الضغط على لبنان لتنفيذ أجندة لا تتوافق مع مصالحه الوطنية ولا تحمي سيادته"، مشددا على أن "استمرار العدو في جرائمه يستلزم موقفا وطنيا موحدا وصلبا من الدولة اللبنانية وكل القوى السياسية".

وأكد الحزب ضرورة "دعم الجيش اللبناني بكل الإمكانيات اللازمة لتعزيز قدراته الدفاعية، ودعوة الحكومة لاتخاذ خطوات سياسية ودبلوماسية لحماية المواطنين والمصالح الوطنية، ومطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن وقوات الطوارئ الدولية بتحمل مسئولياتهم واتخاذ مواقف رادعة لوقف العدوان".

بدوره، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: إن ما حصل في بليدا والعديسة والعدوان الجوي صباحا على أطراف بلدات العيشية والجرمق والخردلي، بالإضافة إلى انتهاك أجواء العاصمة بيروت وضواحيها الجنوبية، يتجاوز الاستباحة الإسرائيلية للسيادة الوطنية اللبنانية وقرارات الأمم المتحدة، ويشكل عدوانًا لا يمكن التغاضي عنه.

وأضاف أن اللحظة الراهنة تتطلب من جميع اللبنانيين استحضار كل عناوين الوحدة ودعم موقف رئيس الجمهورية الأخير حيال هذه الأحداث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.