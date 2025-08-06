الأربعاء 06 أغسطس 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل مكرونة وايت صوص، أحلى وأوفر من الجاهزة

مكرونة وايت صوص
مكرونة وايت صوص

طريقة عمل مكرونة وايت صوص، المكرونة وايت صوص من أطباق المكرونة الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وتقدم بجانب أنواع اللحوم المختلفة.

وطريقة عمل مكرونة وايت صوص، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل مكرونة وايت صوص.

 

مكونات عمل مكرونة وايت صوص:-

500 جرام مكرونة بيني أو سباغيتي أو حسب الرغبة

ماء لسلق المكرونة

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة كبيرة زيت نباتي

للوايت صوص:

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 كوب حليب دافئ

1 كوب كريمة طبخ اختياري لزيادة القوام الكريمي

½ كوب جبن بارميزان أو موتزاريلا مبشور

2 فص ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة جوزة الطيب

طريقة عمل مكرونة وايت صوص:-

  • في قدر كبير، نغلى الماء مع الملح والزيت.
  • تضاف المكرونة وتسلق حتى تنضج عادة من 8–10 دقائق.
  • تصفى المكرونة وتترك جانبا مع الاحتفاظ بقليل من ماء السلق.
  • في قدر آخر، تذوب الزبدة على نار متوسطة.
  • يضاف الثوم ويشوح لمدة دقيقة حتى تفوح رائحته.
  • يضاف الدقيق ويحرك جيدا لمدة دقيقتين حتى يختفي طعم الدقيق الخام.
  • يسكب الحليب تدريجيا مع التحريك المستمر حتى تتكون صلصة ناعمة وسميكة.
  • تضاف كريمة الطبخ والجبن والملح والفلفل وجوزة الطيب، ويقلب الخليط حتى يذوب الجبن تماما.
  • تضاف المكرونة المسلوقة إلى الصوص وتقلب جيدا حتى تتغلف بالكامل.
  • إذا كانت الصلصة كثيفة جدا، يمكن إضافة القليل من ماء سلق المكرونة لتخفيفها.
  • تقدم المكرونة ساخنة مع رشة إضافية من الجبن المبشور والبقدونس المفروم للتزيين.
  • يمكن إضافة قطع دجاج مشوية أو مشروم مقلي لزيادة النكهة.
  • يفضل استخدام مكرونة البيني أو الفيتوتشيني لأنها تحتفظ بالصلصة بشكل أفضل.
  • يمكن استبدال الحليب بكامل الدسم بحليب نباتي أو قليل الدسم حسب الرغبة.
  • للحصول على نكهة غنية، يمكن إضافة قليل من الجبن الشيدر أو القشطة.
طريقة عمل مكرونة وايت صوص 
طريقة عمل مكرونة وايت صوص 

ولعمل المكرونة بالبشاميل 

مكونات عمل المكرونة بالبشاميل:

نصف كيلو مكرونة (نوع بيني أو أي نوع حسب الرغبة)

ماء وملح لسلق المكرونة

للحشوة (اللحمة المعصجة):

نصف كيلو لحم مفروم

بصلة مفرومة

ملح وفلفل أسود

بهارات لحم (اختياري: قرفة، جوزة الطيب)

ملعقة صغيرة صلصة طماطم (اختياري)

للبشاميل:

4 ملاعق كبيرة زبدة أو سمن

4 ملاعق كبيرة دقيق

4 أكواب حليب (يفضل دافئ)

ملح وفلفل أبيض أو أسود

رشة جوزة الطيب (اختياري)

بيضة (اختياري لزيادة القوام)

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل:

  • في قدر كبير، اغلي ماء مع ملعقة ملح.
  • أضيفي المكرونة واسلقيها لمدة 7-8 دقائق حتى تنضج نصف نضج (لأنها ستُكمل نضجها في الفرن).
  • صفيها واتركيها جانبًا.
  • في مقلاة، سخني القليل من الزيت وأضيفي البصل حتى يذبل.
  • أضيفي اللحم المفروم وقلّبي حتى يتغيّر لونه.
  • تبّلي بالملح والفلفل والبهارات، ويمكنك إضافة ملعقة صلصة طماطم لمزيد من النكهة.
  • اطهي حتى ينضج اللحم تمامًا.
  • في قدر، ذوّبي الزبدة ثم أضيفي الدقيق وقلّبي حتى يصفرّ قليلًا.
  • أضيفي الحليب تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى تحصلي على خليط ناعم وسميك.
  • تبّلي بالملح، الفلفل، وجوزة الطيب.
  • يمكن إضافة بيضة لخليط البشاميل مع التحريك بسرعة قبل رفعه عن النار.
  • في صينية فرن، ضعي طبقة من البشاميل في القاع.
  • أضيفي نصف كمية المكرونة، ثم افردي فوقها اللحم المفروم.
  • غطّي بباقي المكرونة، ثم صبّي باقي البشاميل على الوجه.
  • يمكن رش القليل من الجبن المبشور على الوجه.
  • ادخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 180° لمدة 30-40 دقيقة، حتى تحمرّ من الوجه.
  • تُترك المكرونة لتبرد قليلًا حتى تتماسك، ثم تُقطّع وتُقدّم.
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طريقة عمل المكرونة بالصلصة لغداء خفيف في الصيف

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طريقة عمل مكرونة وايت صوص في خطوات بسيطة

 

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