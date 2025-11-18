رفع 16 سيارة ودراجة نارية متهالكة وغلق 45 محلا مخالفا في حملات أمنية بالجيزة

18 حجم الخط

أسفرت جهود حملات أمنية مكبرة قامت بها قطاعات أمن الجيزة المختلفة، خلال 24 ساعة، عن غلق 45 محلًّا مخالفًا لم يلتزم بقرار الغلق، وفق المواعيد المحددة لترشيد استهلاك الكهرباء، في حملة أمنية لشرطة المرافق.



كما أسفرت الحملات عن ضبط 123 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة ورفع 16 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل قطاعات مديرية أمن الجيزة جهودها من خلال الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات الأمنية ضبط الخارجين عن القانون.

