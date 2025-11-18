الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
حوادث

رفع 16 سيارة ودراجة نارية متهالكة وغلق 45 محلا مخالفا في حملات أمنية بالجيزة

أسفرت جهود حملات أمنية مكبرة قامت بها قطاعات أمن الجيزة المختلفة، خلال 24 ساعة، عن غلق 45 محلًّا مخالفًا لم يلتزم بقرار الغلق، وفق المواعيد المحددة  لترشيد استهلاك الكهرباء، في حملة أمنية لشرطة المرافق
 
كما أسفرت الحملات عن ضبط 123 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة ورفع 16 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل  قطاعات مديرية أمن الجيزة جهودها من خلال الحملات الأمنية  بالتنسيق مع الجهات الأمنية ضبط الخارجين عن القانون. 

أمن الجيزة يحل لغز سرقة شقة بالشيخ زايد ويضبط المتهمين

جولات تفقدية لمدير أمن الجيزة لعمليات تأمين انتخابات مجلس النواب

الجريدة الرسمية