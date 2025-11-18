حملات مكثفة بأبو النمرس لإزالة التعديات وشفط مياه الصرف

18 حجم الخط

تواصل أجهزة مركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة جهودها المكثفة في تنفيذ قرارات الإزالة وضبط المخالفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ.

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية بالمنوات التابعة لمركز أبو النمرس بإزالة أعمال بناء مخالفة وسملات على الأراضي الزراعية، استكمالًا لخطة المحافظة في التصدي للبناء المخالف والحفاظ على الرقعة الزراعية.

كما شملت الحملات أعمال شفط لمياه الصرف الصحي من شوارع الوحدة، بهدف رفع كفاءة المرافق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاءت هذه الأعمال تحت إشراف زينهم إدريس، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، وسمير درويش نائب رئيس مجلس المدينة، ومحمد سمير أحمد رئيس وحدة المنوات، وبمشاركة فرق العمل الميدانية.

وتؤكد محافظة الجيزة استمرار جهودها اليومية في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين الخدمات، وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على الموارد ودعم التنمية المستدامة.

