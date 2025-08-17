زغلول صيام يكتب: مصطفى شوبير حارس الأهلى جاني أم مجني عليه؟! أتمنى أن يرفع شوبير الأب يده عن ابنه!

لا يوجد حارس مرمى على وجه البسيطة لم يُخطئ أو لم تهتز شباكه ورغم ذلك، تمر الأمور بسلام وأمان، نعم، هناك هفوات، ولكن الحارس المُتمكن هو من يتجاوزها، ويحتفظ بثباته الانفعالي.

في الأيام الأخيرة، لاحظت أن مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، يرزح تحت ضغوط هائلة، وربما يكون مصدرها والده، الكابتن شوبير، نعم، شوبير الأب، الذي لا يفوّت شاردة أو واردة للدفاع عن نجله، ربما بدافع الأبوة، وهو أمر لا ينكره أحد، لكنه - دون أن يدري - قد يكون سببًا في تصدير الضغط لابنه.

مصطفى شوبير

وإحقاقًا للحق، فقد تابعت مصطفى شوبير منذ صغره، وكانت لي معه تجربة شخصية خلال عملي كمنسق إعلامي للمنتخب الأولمبي الذي شارك في أولمبياد طوكيو 2020.

في ذلك الوقت، كان الكابتن شوقي غريب، المدرب المخضرم، هو المدير الفني، ولم تكن هناك أي مشكلة داخل الفريق سوى عند إعلان قائمة اللاعبين.

فبمجرد اختيار مصطفى شوبير ضمن أربعة أو خمسة حراس للدخول في المعسكر، كانت تُشنّ حملات من الهجوم تتهم الجهاز الفني بالمجاملة، وغيرها من الأمور، ما دفعني إلى متابعة تدريبات حراس المرمى عن قرب.

حينها، أيقنت أن مصطفى حارس واعد بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأنه سيكون مستقبل حراسة المرمى، ليس في الأهلي فحسب، بل في منتخب مصر أيضًا، لم يكن فقط حارسًا جيدًا، بل يمتلك شخصية وكاريزما تفوق سنه آنذاك.

ولولا أن الكابتن شوقي غريب اختار محمد الشناوي لحراسة مرمى المنتخب في طوكيو، لكان مصطفى ضمن القائمة التي ضمت محمد صبحي ومحمود جاد.

لم يكن لديّ شك في أن مصطفى شوبير سيحرس عرين الأهلي في المستقبل، من خلال أدائه في التدريبات، وحماسه وثقته في نفسه.

نصحه البعض بالانتقال إلى نادٍ آخر لضمان المشاركة، لكنه تمسّك بالأهلي، مؤمنًا بأن الفرصة ستأتي، وعندما أتت في دوري أبطال أفريقيا، كان عند حسن الظن، وحافظ على نظافة شباكه، ولفت الأنظار، مؤكدًا أن مركز حراسة المرمى هو المركز الوحيد في الملعب الذي لا يمكن فيه المجاملة.

قد تجامل لاعبًا في أي مركز، لكن في حراسة المرمى، لا مجال لذلك.

وبحكم خبرتي، أنصح الكابتن شوبير (الأب) أن يرفع يده عن مصطفى، ويتركه يواجه الحياة والانتقادات. فجميع الحراس يخطئون، ويتجاوزون أخطاءهم، ولا يجب أن يتحول خطأ مصطفى إلى قضية كبرى.

مدربو حراس المرمى يقيّمون أداء الجميع، ويوجهون الانتقادات حين تكون مستحقة، ولا أحد فوق النقد.

أرجوك يا كابتن شوبير، ارفع يدك عن مصطفى، فالحِمل ثقيل، والضغط مضرّ بأي حارس.

لا يوجد حارس مرمى في العالم لم يُخطئ.

أتمنى أن تكون رسالتي قد وصلت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.