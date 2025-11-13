الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

توروب يصدم مصطفى شوبير بهذا القرار

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن ييس توروب، المدير الفني لفريق الكرة الأول، لا يرغب تماما في تطبيق سياسة الدور في حراسة المرمى، وأن محمد الشناوي مستمر على أن تكون مشاركة مصطفى شوبير وفقا لظروف المباريات وحالة الشناوي وطبيعة المنافس، ولكن الشناوي يظل رقم واحد ويشارك بشكل أساسي في المباريات بعد التوقف الدولي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتقام مباراة  الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتوج الأهلي مؤخرًا ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالإمارات. 

الجريدة الرسمية