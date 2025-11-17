الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مرموش ومصطفى محمد يقودان هجوم منتخب مصر أمام كاب فيردي

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو
18 حجم الخط

 أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل الفريق لمواجهة كاب فيردي في اللقاء الودي الذي ينطلق بعد قليل، ضمن فعاليات بطولة كأس العين الودية المقامة حاليا في دولة الإمارات.

 

تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردي

 يدخل منتخب مصر الوطني مباراته أمام كاب فيردي بتشكيل مكون من:

موعد مباراة مصر وكاب فيردي في دورة الإمارات

وتقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره كاب فيردي لتحديد المركز الثالث، اليوم الإثنين 17 نوفمبر الجاري، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.

القناة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة أون تايم سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها قناة أبو ظبي الرياضية.

مباراة مصر وأوزبكستان، فيتو
مباراة مصر وأوزبكستان، فيتو

منتخب مصر يخسر أمام أوزبكستان

وخسر منتخب مصر أمام أوزبكستان بهدفين دون رد، في نصف نهائي كأس العين الدولية التي تستضيفها مدينة العين، في الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبات مصر وأوزبكستان، وإيران.

سجل أورونوف الهدف الأول لأوزبكستان في الدقيقة 3 من  اللقاء، وكذلك الهدف الثاني في مرمى منتخب مصر بالدقيقة 43. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم حسام حسن كاب فيردي تشكيل منتخب مصر

مواد متعلقة

محمد صلاح يغادر معسكر منتخب مصر

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كاب فيردي

حسام حسن: غياب 8 لاعبين أساسيين سبب الخسارة أمام أوزبكستان بثنائية

إبراهيم حسن يعلن موقف تريزيجيه من معسكر منتخب مصر بعد إصابة السوبر

الأكثر قراءة

الوطنية للانتخابات: إبطال الأصوات في إحدى اللجان الفرعية بسبب بدء الفرز قبل انتهاء التصويت

“الوطنية للانتخابات” تعقد مؤتمرا صحفيا عصر اليوم بشأن توجيهات الرئيس السيسي

5 مشاهد السبب، لماذا تدخل الرئيس لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية 2025

إيلون ماسك يقترض لشراء منزل صغير، ممتلكاته تثير الجدل والنشطاء يكشفون الحقيقة (فيديو)

وزيرة التضامن تتفقد معرض "كنزي" للحرف اليدوية بديوان عام محافظة الفيوم

أول رد فعل من السيسي على أحداث بعض الدوائر الانتخابية

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تشريعية الشيوخ: الرئيس وجه رسالة حاسمة لإعادة الانضباط وضمان حماية صوت الناخب

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تراجع جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم دراسة تاريخ وآثار الأمم السابقة، تعرف على رأي الإفتاء

تفسير رؤية سماع صوت الطبل في المنام وعلاقتها بارتكاب الذنوب

عباقرة ولكن مجهولون، "حمزة الزيات" شيخ قراء القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية