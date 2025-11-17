الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

تشريعية الشيوخ: الدولة ستحمي أصوات المواطنين في الانتخابات

انتخابات، فيتو
انتخابات، فيتو
18 حجم الخط

قال النائب طارق عبدالعزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إن حزب الوفد عقد أمس مؤتمرين انتخابيين، الأول في بلقاس للمرشح لمجلس النواب 2025 محمد الإتربي، والثاني للمرشح أحمد رجب، بحضور رئيس الحزب وكثير من أعضاء ونواب الحزب.

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا عبر قناة “إكسترا نيوز”: “في مؤتمر بلقاس للمرشح الإتربي، قلت للحضور ”انزلوا وانتخبوا من تريدون، والدولة ستحمي صوتكم، وكأن الرئيس كان يسمعنا ويرى موقفنا، هذا ما قلته لهم، ضعوا أصواتكم في الصندوق ولن تخرج إلا بما عبرتم عنه".

وأوضح أن حزب الوفد يؤكد أن حماية الصوت الانتخابي ليست فقط للمترشحين من الحزب، بل لكل المرشحين، سواء من الأحزاب المتحالفة، أو الأحزاب خارج الائتلاف، أو المترشحين المستقلين.

وتابع: «رسالة الرئيس طمأنة للجميع، فهو يتابع بنفسه كل ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتدخل لطمأنة الجميع وحماية الصوت الانتخابي، سواء للناخب أو للمرشح».

وأكد، أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على نزاهة العملية الانتخابية، وأن تدخل الرئيس بهذا الشكل الشخصي يطمئن المواطنين والمترشحين على حد سواء، ويضمن سلامة أصواتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النائب طارق عبدالعزيز اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ مجلس النواب 2025

مواد متعلقة

انتخابات النواب، 2.4 مليون ناخب يدلون بأصواتهم في 501 مركز انتخابي بكفر الشيخ

انتخابات نواب 2025 بكفر الشيخ، الأكثر سخونة واشتعالًا في الدوائر الأربع

مستقبل وطن يشيد بتوجيهات الرئيس بشأن انتخابات مجلس النواب

"التنسيقية" تطلق ثالث صالوناتها بالتزامن مع المرحلة الثانية من انتخابات النواب

الأكثر قراءة

مصرع شخصين بحادث تصادم بمنطقة القبارى فى الاسكندرية

جنوب إفريقيا تحذر من محاولة "تطهير" الفلسطينيين من غزة

وزير العدل يستقبل نظيره السوداني لبحث سبل التعاون القضائي المشترك

المشاط: الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطاع التكنولوجيا لتعزيز دوره في زيادة الإنتاجية والتصدير

موعد مباراة البرازيل ضد تونس الودية والقنوات الناقلة

الصحة توجه عدة نصائح لمواجهة أمراض الشتاء (فيديو)

محكمة إماراتية تدير ودية منتخب مصر وكاب فيردي

مواصفات MG G50 Plus الجديدة في السوق المصري

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تراجع جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يضاعف الله لهم الأجر والثواب

هاني تمّام يوجه نصيحة للناخبين: من يبيع صوته خائن للأمانة (فيديو)

من السنة النبوية، أذكار وأدعية يقولها المسلم عند الشعور بالأرق

المزيد
الجريدة الرسمية