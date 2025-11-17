تشريعية الشيوخ: الدولة ستحمي أصوات المواطنين في الانتخابات

18 حجم الخط

قال النائب طارق عبدالعزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إن حزب الوفد عقد أمس مؤتمرين انتخابيين، الأول في بلقاس للمرشح لمجلس النواب 2025 محمد الإتربي، والثاني للمرشح أحمد رجب، بحضور رئيس الحزب وكثير من أعضاء ونواب الحزب.

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا عبر قناة “إكسترا نيوز”: “في مؤتمر بلقاس للمرشح الإتربي، قلت للحضور ”انزلوا وانتخبوا من تريدون، والدولة ستحمي صوتكم، وكأن الرئيس كان يسمعنا ويرى موقفنا، هذا ما قلته لهم، ضعوا أصواتكم في الصندوق ولن تخرج إلا بما عبرتم عنه".

وأوضح أن حزب الوفد يؤكد أن حماية الصوت الانتخابي ليست فقط للمترشحين من الحزب، بل لكل المرشحين، سواء من الأحزاب المتحالفة، أو الأحزاب خارج الائتلاف، أو المترشحين المستقلين.

وتابع: «رسالة الرئيس طمأنة للجميع، فهو يتابع بنفسه كل ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي، ويتدخل لطمأنة الجميع وحماية الصوت الانتخابي، سواء للناخب أو للمرشح».

وأكد، أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على نزاهة العملية الانتخابية، وأن تدخل الرئيس بهذا الشكل الشخصي يطمئن المواطنين والمترشحين على حد سواء، ويضمن سلامة أصواتهم.

