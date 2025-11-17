جامعة قناة السويس تُنهي أعمال تطوير شبكة المعلومات وتستعد لافتتاحها (صور)

18 حجم الخط

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الانتهاء الكامل من أعمال توسعة وتطوير شبكة الاتصالات والمعلومات بالجامعة، مؤكدًا أن ما تحقق يُعد نقلة نوعية في البنية التحتية الرقمية، ويعكس حرص الجامعة على مواكبة التطور التكنولوجي وتوفير بيئة أكاديمية وإدارية ذكية تدعم العملية التعليمية والبحثية.

رئيس جامعة قناة السويس يتابع الاستعدادات بشكل نهائي

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الإثنين، مقر شبكة المعلومات والاتصالات بالجامعة، حيث شهد على أرض الواقع النتائج النهائية لأعمال التطوير والتوسعة التي تمت وفق أعلى المواصفات التقنية.

جانب من الجولة، فيتو

وأشاد رئيس جامعة القناة بالتنسيق المثمر الذي تم بين مهندسي الشبكة ووحدات الـ IT بالكليات، موضحًا أن الجامعة دعمت هذه المنظومة من خلال تنظيم دورات تدريبية لمسئولي وحدات الـ IT بهدف رفع كفاءتهم وتمكينهم من تقديم الدعم الفني اللازم والتعامل مع المشكلات المحتملة مثل الأعطال أو الانقطاعات في الشبكات.

جانب من الجولة، فيتو

أبرز المرافقين خلال الجولة

ورافق رئيس الجامعة خلال جولته كل من الدكتور إبراهيم القرش مستشار الشئون الهندسية لرئيس الجامعة، والدكتور باسم الهادي مدير الشبكة، والمهندس عادل البير أمين عام الجامعة المساعد، والمهندسة هبة إمام مدير عام الإدارة الهندسية، إلى جانب مهندسي الشبكة أحمد هلال، حسن فريد، هيثم العدوي، وأميرة علي.

تفاصيل أعمال تطوير الشبكة

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إلى أن أعمال التطوير، التي انتهت بالفعل، شملت ثلاثة طوابق متكاملة؛ حيث يضم الطابق الأول مركز البيانات الرئيسي (الداتا سنتر)، بينما يمتد الطابق الثاني على مساحة 200 متر مربع ويضم ثلاث قاعات مخصصة لمهندسي الشبكة بالإضافة إلى قاعة تدريبية متطورة مجهزة بأحدث التقنيات وأجهزة عالية الكفاءة وشبكات إنترنت فائقة السرعة. أما الطابق الثالث فيضم المخزن الرئيسي الخاص بمهمات الشبكات ومستلزماتها التشغيلية.

وأكد رئيس الجامعة أن الافتتاح الرسمي لمقر شبكة المعلومات المطوّر سيتم قريبًا، ليبدأ مرحلة جديدة من العمل الرقمي الذكي الذي يعزز قدرات الجامعة في تقديم خدمات تكنولوجية متقدمة لكافة منتسبيها.

