وزير الشباب والرياضة يلتقي اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الإسماعيلي

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اللجنة المؤقتة لإدارة شئون النادي الإسماعيلي برئاسة الدكتور طارق رحمي، لبحث مستجدات العمل داخل النادي وخططها خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن استعادة الاستقرار ودعم الفرق الرياضية والإدارات المختلفة بالنادي.

استعراض الموقف المالى للنادي

وخلال اللقاء، استعرضت اللجنة الموقف المالي والإداري للنادي الإسماعيلي وخطط إعادة تنظيم العمل داخله، إلى جانب البرامج المقرر تنفيذها لتهيئة بيئة مناسبة تسمح للنادي بمواصلة دوره العريق في صناعة المواهب وتحقيق نتائج إيجابية على مستوى المسابقات المحلية.

مناقشة التحديات التي تواجه النادي

كما ناقش الوزير ومحافظ الإسماعيلية التحديات القائمة وملفات تطوير البنية الإنشائية وتحسين الخدمات المقدمة للأعضاء والجماهير.

وزير الشباب والرياضة يؤكد على دعم الوزارة للنادي الإسماعيلي

وأكد الدكتور أشرف صبحي دعم الوزارة الكامل للنادي الإسماعيلي باعتباره أحد أهم الأندية الشعبية والتاريخية في مصر، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود لضمان عودة النادي لمساره الطبيعي وتحقيق الاستقرار الإداري والفني.

فيما شدد اللواء أكرم جلال على حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم ومتابعة تنفيذ الخطط والإجراءات بالتنسيق مع الوزارة واللجنة المؤقتة، لضمان استقرار النادي واستمرار دوره في خدمة الرياضة والمجتمع بالمحافظة.

