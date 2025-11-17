الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الغربية يوجه بضبط منظومة التراخيص وتطبيق التيسير الكامل على المواطنين

محافظ الغربية يوجه
محافظ الغربية يوجه بضبط منظومة التراخيص وتطبيق التيسير الكام
18 حجم الخط

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية.

ضبط قائد سيارة نقل يعرّض حياة قائدي السيارات للخطر في الغربية

القائمة الوطنية من أجل مصر تنظم مؤتمرا جماهيريا بالمنطقة اللوجستية في طنطا اليوم

جاء ذلك لمتابعة تنفيذ آليات تحسين مستوى الخدمات العمرانية وضبط منظومة التراخيص داخل محافظة الغربية في استجابة فورية للتوجيهات الصادرة من وزيرة التنمية المحلية بشأن التيسير على المواطنين في الخدمات اليومية، خاصة ما يتعلق بإجراءات الحصول على تراخيص البناء وبحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الغربية أن الأولوية الحالية هي تسهيل الإجراءات على المواطنين والتعامل بحزم مع أي ممارسات تتسبب في تعقيد دورة العمل أو تعطيل مصالح المواطنين وشدد اللواء أشرف الجندي على أن محافظة الغربية ملتزمة بتنفيذ الإجراءات المرشدة، وأن العمل داخل الإدارات الهندسية يجب أن يجري وفق مدد زمنية ثابتة تضمن حصول المواطن على خدمته دون تأخير مع الالتزام بالمستندات المعتمدة فقط دون إضافة أي طلبات أخرى، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي صورة من صور التعطيل.

وأضاف المحافظ أن المرحلة الحالية تتطلب رقابة دقيقة داخل الإدارات الهندسية والتعامل الفوري مع أي محاولة للتباطؤ لافتًا إلى أن التوجيهات الصادرة تستهدف بناء منظومة أكثر انضباطًا تضمن التيسير الحقيقي على المواطنين ورفع مستوى الخدمة العمرانية في جميع مدن وأحياء المحافظة.

ووجه المحافظ رؤساء المدن ومديري الإدارات الهندسية برفع تقارير أسبوعية تتضمن نسب الالتزام ومعدلات الإنجاز، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط تقليل المدة اللازمة لاستخراج التراخيص بل تقديم خدمة منضبطة ومحترمة تعكس توجه الدولة وتلبية احتياجات المواطنين دون تعقيد.

واختتم محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على استمرار المحافظة في اتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات العمرانية وتطوير آليات العمل بما يخدم المواطن أولًا مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات ميدانية مكثفة للتأكد من تطبيق التوجيهات كما صدرت دون أي اجتهادات أو تجاوزات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

ضبط قائد سيارة نقل يعرّض حياة قائدي السيارات للخطر في الغربية

القائمة الوطنية من أجل مصر تنظم مؤتمرا جماهيريا بالمنطقة اللوجستية في طنطا اليوم

جماهير طنطا تناشد محافظ الغربية السماح بالحضور في المباراة القادمة دعما للفريق

انقلاب سيارة نقل "خلط خرسانة" على طريق طنطا (فيديو)

الأكثر قراءة

“الوطنية للانتخابات” تعقد مؤتمرا صحفيا عصر اليوم بشأن توجيهات الرئيس السيسي

5 مشاهد السبب، لماذا تدخل الرئيس لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية 2025

سباق الساعات الأخيرة بين 125 مرشحًا في 6 دوائر قبل الصمت الانتخابى بالمنوفية

وزيرة التضامن تتفقد معرض "كنزي" للحرف اليدوية بديوان عام محافظة الفيوم

موعد مباراة البرازيل ضد تونس الودية والقنوات الناقلة

الأسوأ خلال عقود، أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات آبدانان غرب إيران(فيديو)

الأمم المتحدة: نأسف لحكم الإعدام بحق رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة الشيخة حسينة واجد

إبطال لجنة انتخابية بالإسكندرية لفرز الأصوات مبكراً.. والهيئة تعلن قرارات غداً

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروص والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تراجع جديد بأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جامع التوبة بدمشق وأسماؤه وقصة بنائه

عالم آزهري: الطلاق ليس "أبغض الحلال" في كل الحالات

المفتي: الكلمة الخاطئة تؤدي إلى الهزيمة النفسية وتدمير الجانب المادي والمعنوي في المجتمعات

المزيد
الجريدة الرسمية