محافظ الغربية يوجه بضبط منظومة التراخيص وتطبيق التيسير الكامل على المواطنين

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية.

جاء ذلك لمتابعة تنفيذ آليات تحسين مستوى الخدمات العمرانية وضبط منظومة التراخيص داخل محافظة الغربية في استجابة فورية للتوجيهات الصادرة من وزيرة التنمية المحلية بشأن التيسير على المواطنين في الخدمات اليومية، خاصة ما يتعلق بإجراءات الحصول على تراخيص البناء وبحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الغربية أن الأولوية الحالية هي تسهيل الإجراءات على المواطنين والتعامل بحزم مع أي ممارسات تتسبب في تعقيد دورة العمل أو تعطيل مصالح المواطنين وشدد اللواء أشرف الجندي على أن محافظة الغربية ملتزمة بتنفيذ الإجراءات المرشدة، وأن العمل داخل الإدارات الهندسية يجب أن يجري وفق مدد زمنية ثابتة تضمن حصول المواطن على خدمته دون تأخير مع الالتزام بالمستندات المعتمدة فقط دون إضافة أي طلبات أخرى، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي صورة من صور التعطيل.

وأضاف المحافظ أن المرحلة الحالية تتطلب رقابة دقيقة داخل الإدارات الهندسية والتعامل الفوري مع أي محاولة للتباطؤ لافتًا إلى أن التوجيهات الصادرة تستهدف بناء منظومة أكثر انضباطًا تضمن التيسير الحقيقي على المواطنين ورفع مستوى الخدمة العمرانية في جميع مدن وأحياء المحافظة.

ووجه المحافظ رؤساء المدن ومديري الإدارات الهندسية برفع تقارير أسبوعية تتضمن نسب الالتزام ومعدلات الإنجاز، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط تقليل المدة اللازمة لاستخراج التراخيص بل تقديم خدمة منضبطة ومحترمة تعكس توجه الدولة وتلبية احتياجات المواطنين دون تعقيد.

واختتم محافظ الغربية الاجتماع بالتأكيد على استمرار المحافظة في اتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات العمرانية وتطوير آليات العمل بما يخدم المواطن أولًا مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات ميدانية مكثفة للتأكد من تطبيق التوجيهات كما صدرت دون أي اجتهادات أو تجاوزات.

