مدحت صالح يشعل حفل مهرجان الموسيقى العربية بـ "يا واحشني رد علي والمليونيرات"

أحيا النجم مدحت صالح الفاصل الثاني من ثاني ليالي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 33 على مسرح النافورة، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، والذي تستمر فعالياته حتى يوم 25 أكتوبر الجاري.

وتغنى النجم مدحت صالح بقيادة المايسترو أحمد عامر بمختارات متنوعة من أغانيه وأغاني الزمن الجميل التى تفاعل معها الجمهور ومنها ولا تسوى دموع، أسمر يا سمراني، بحبك كل ما تطلع شمس، قلبي إليك ميال، لحظة تاريخية، يا جميل يا اللي هنا، حبيبي يا عاشق، بان عليا حبه، زي ما هي، بقى عايز تنساني، جاي على نفسك ليه، يا واحشني رد علي، المليونيرات، ابن مصر.

كما عزف المايسترو عمرو سليم، وصله صوليست لموسيقى "أنت الحب" من ألحان محمد عبد الوهاب.

أعمال الأبنودي ومرسي جميل عزيز في مهرجان الموسيقى العربية

وافتتحت الفنانة كنزي الفاصل الأول من ثاني ليالي مهرجان الموسيقى العربية بأغنية التوبة من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان بليغ حمدي، كما تغنت بميدلي لمجموعة من أغنيات فيروز.

وغنت الفنانة فرح الموجي أغنيتين وهما بكرة يا حبيبي من كلمات عبد الرحيم منصور وألحان كمال الطويل، وأغنية عيون القلب من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان محمد الموجي.

أما الفنان حسام حسنى فغنى أغنية الحلوة من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان كمال الطويل، وأغنية قولوله من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان كمال الطويل.

وقدمت الفنانة أسماء كمال ميدلي لمجموعة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم.

مهرجان الموسيقى العربية33

وكان قد افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية أمس، كما تم تكريم 10 شخصيات ممن ساهموا فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى، وهم الدكتور هشام شرف ( الأردن )، إسم الفنانة نعيمة سميح ( المغرب )، إسم الشاعر الهادى أدم ( السودان )، عازف الكولة إبراهيم فتحى ( مصر )، الدكتورة شيرين عبد اللطيف أستاذ الموسيقى العربية وعميد كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية ( مصر )، إسم الموسيقار وعازف الجيتار جلال فودة ( مصر )، المايسترو حسن فكرى ( مصر )، الشاعر وائل هلال ( مصر )، الملحن خالد عز ( مصر )، والمطربة آمال ماهر ( مصر ).

وتضم الدورة 33 من مهرجان الموسيقى العربية 41 حفل غنائي وموسيقي بمشاركة 81 فنان و40 باحث من 14 دولة عربية وأجنبية وهم (الأردن، تونس، فلسطين، الكويت، لبنان، أمريكا، السعودية، السويد، البحرين، مصر، السودان، العراق، اليمن، المغرب ).

