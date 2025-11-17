الإثنين 17 نوفمبر 2025
محافظ القليوبية يتفقد التجهيزات النهائية لمستشفى طوخ المركزي

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أعمال التجهيزات النهائية وفرش واستلام الأجهزة الطبية بمستشفى طوخ المركزي، استعدادًا لتشغيله لخدمة أهالي مدينة طوخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة، والدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

تعليم القليوبية يطلق مسابقة "المبتكر الصغير" للمرحلة الإعدادية

محافظ القليوبية يشهد تجربة محاكاة لتصريف مياه الأمطار استعدادًا لموسم الشتاء

التجهيزات الطبية لمستشفى طوخ المركزي تمهيدًا لافتتاحها

 

وخلال الجولة تابع محافظ  القليوبية توريد الأجهزة الطبية الحديثة، والتي تضمنت 2 جهاز أشعة مقطعية، و2 جهاز أشعة عادية، و6 أجهزة سونار، بالإضافة إلى 9 حضّانات للأطفال المبتسرين، و19 سرير عناية مركزة، مع قرب توريد 4 أسرّة إضافية لاستكمال القدرة الاستيعابية لوحدة العناية.

وأكد المحافظ أن المستشفى يمثل نقلة نوعية للقطاع الصحي، حيث سيخدم أكثر من 500,000 مواطن، ويدعم استقبال مصابي حوادث الطريق الزراعي القاهرة–الإسكندرية، ما يخفف الضغط عن المستشفيات المجاورة.

كما تم الانتهاء من تجهيز 13 عيادة تخصصية وصيدليتين، وتركيب أجهزة التعقيم المركزي والمغسلة وتشغيلها تجريبيًا، إلى جانب إنهاء اختبارات شبكات الكهرباء والمياه والغازات الطبية، وجارٍ تنفيذ أعمال النظافة والتركيب النهائي للأجهزة استعدادًا للافتتاح.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 98 سريرًا، منها 23 سرير عناية مركزة، و16 حضّانة، و4 غرف عمليات، و20 سرير للغسيل الكلوي، إضافة إلى قسم طوارئ، ووحدة قسطرة، وقسم أشعة متكامل يشمل الرنين والمقطعية.

