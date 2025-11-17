محافظ القليوبية يتابع أعمال إنشاء "ممشى أهل مصر" ببنها

18 حجم الخط

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية أعمال إنشاء المرحلة (د) من مشروع "ممشى أهل مصر" بمدينة بنها، لمتابعة معدلات التنفيذ في هذا المشروع القومي لتطوير واجهة النيل وتوفير متنفس حضاري لأهالي المحافظة. تأتي الجولة ضمن جهود المحافظة لدفع العمل في المشروعات التنموية الكبرى.

محافظ القليوبية يتابع إنشاء المرحلة د من "ممشى أهل مصر" ببنها

وأوضح محافظ القليوبية أن المرحلة (د) هي أوسع نطاق في المشروع حتى الآن، بطول 750 مترًا، وأشار إلى إحراز تقدم كبير فيها، حيث يجري استكمال إزالة المعوقات والتعديات على كورنيش النيل بالتوازي مع بدء أعمال الإنشاء.

وأضاف المحافظ أن العمل يتركز حاليًا على تنفيذ أعمال التدبيش والأساسات كخطوة أولى لتهيئة الموقع، لافتًا إلى أن المخطط الهندسي يركز على البعد الجمالي والبيئي، حيث سيشمل الممشى مساحات خضراء ومناطق جلوس واستراحة، إلى جانب أنشطة ترفيهية وخدمية متنوعة.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أهمية الإسراع في وتيرة العمل والالتزام بالجودة والمعايير الهندسية، مشددًا على أن الهدف هو توفير تجربة مميزة للمواطنين وإبراز واجهة النيل بشكل حضاري يخدم أبناء القليوبية.

