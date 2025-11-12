قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مدرسة نيو كابيتال بعد معاقبة الطلاب

18 حجم الخط

قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وضع مدرسة “نيو كابيتال” تحت الإشراف المالي والإداري، مع إحالة جميع المسؤولين المتورطين في المخالفات التي ارتكبتها المدرسة بحق عدد من الطلاب بسبب تأخر سداد المصروفات الدراسية، للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وزير التربية والتعليم يوجه بوضع مدرسة “نيو كابيتال” تحت الإشراف المالي والإداري

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة لن تسمح بأي إجراءات مخالفة تمس حقوق الطلاب أو تتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية، مشددًا على التزام جميع المدارس الخاصة والدولية بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لعلاقة ولي الأمر بالمدرسة فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية.

وشدد الوزير على أن سداد المصروفات الدراسية يخضع لضوابط وقرارات منظمة، وأن الوزارة تتابع بشكل مستمر مدى التزام المدارس الخاصة والدولية بهذه الضوابط، لضمان بيئة تعليمية منضبطة تراعي مصلحة الطالب في المقام الأول.

