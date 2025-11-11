أول رد من التعليم على أزمة مدرسة التجمع الخامس وحجز الطلاب داخل الحمامات

18 حجم الخط

وجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإرسال لجنة صباح غدٍ إلى إحدى المدارس الخاصة بمنطقة التجمع الخامس للتحقيق في الوقائع محل الشكوى المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عدم دفع الطلاب المصروفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ثبوتها.

كما وجه الوزير بالتعامل بمنتهى الحزم مع أي مخالفات قد تحدث بالمدارس الخاصة أو الدولية، مشددًا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة حفاظًا على انتظام العملية التعليمية بكافة المدارس على مستوى الجمهورية.

وكان قد تداول عدد من أولياء الأمور عبر مجموعات التواصل الخاصة بمدرسة التجمع الخامس نيو كابتال شكاوى مشابهة، تضمنت احتجاز أطفال آخرين أو حرمانهم من دخول الحمام بسبب تأخر ذويهم في دفع المصروفات، فيما أكد بعضهم نيتهم التقدم بشكاوى لوزارة التربية والتعليم للمطالبة بالتحقيق في الواقعة.

وطالب أولياء الأمور من وزير التربية والتعليم بسرعة فتح تحقيق في الانتهاكات التربوية التي تمارسها إدارة المدرسة.

