أخبار مصر

موعد انطلاق امتحانات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل بالقاهرة

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عبر محركات البحث المختلفة عن موعد انطلاق امتحانات شهر نوفمبر للفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2025-2026. 

 

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة برعاية الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، عن مقترح جداول امتحانات شهر نوفمبر لمراحل النقل الثلاثة (ابتدائي ـ إعدادي ـ ثانوي) للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

 

 مقترح جداول امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥

 

وأوضحت تعليم القاهرة أنه تعقد فى الفترة من يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١١/٢٧ حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١٢/٤.

وأكدت " مدير المديرية " أن جميع الامتحانات ستقام أثناء اليوم الدراسي لضمان انتظام العملية التعليمية وعدم تعطيل الحصص.

الجريدة الرسمية