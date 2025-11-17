الإثنين 17 نوفمبر 2025
حالة الطقس غدا الثلاثاء، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

حالة الطقس غدا، فيتو
 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بدءا من الثلاثاء المقبل، لتصبح درجات الحرارة على السواحل الشمالية 25: 26 درجة مئوية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى 27: 28 درجة مئوية وجنوب البلاد 27: 33 درجة مئوية.

 

حالة الطقس اليوم، توقعات بسقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من الأمطار على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، ويسود طقس خريفى معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس فى القاهرة

 ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى  السواحل الشمالية الغربية ومائل للحرارة  على سيناء حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  26

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 16


شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 14
 

