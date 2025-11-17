الإثنين 17 نوفمبر 2025
حوادث

الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق داخل شقة بالقليوبية

حريق شقة بالقليوبية،
حريق شقة بالقليوبية، فيتو
شهدت قرية مرصفا التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، بجوار دوار أبو حشيش، اليوم، نشوب حريق داخل شقة بالدور الثاني من عقار مكون من 3 أدوار، دون وقوع أي إصابات بين السكان، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

محافظ القليوبية يتابع أعمال إنشاء "ممشى أهل مصر" ببنها

كيف ردت الهيئة الوطنية للانتخابات على تعليق الرئيس السيسي بشأن وقائع العملية الانتخابية؟

السيطرة علي حريق  داخل شقة بالقليوبية 
 

وتلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية إخطارا من الحماية المدنية بالقليوبية بالحريق، وانتقلت فرق الطوارئ إلى مكان الواقعة، برفقة 3 سيارات إطفاء. وبمجرد وصولها، تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي الشقق بالعقار، كما قامت بعمليات التبريد لضمان عدم إعادة الاشتعال وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتى أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره المادية وملابساته وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

