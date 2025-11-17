كاب فيردي يتقدم على منتخب مصر بهدف رودريجز بعد 6 دقائق من بداية اللقاء

18 حجم الخط

سجل اللاعب جاري رودريجز هدف التقدم الأول لمنتخب كاب فيردي من ركلة جزاء في مرمى منتخب مصر في الدقيقة 6 من عمر اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن مواجهات كأس العين الودية.

أعلن حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل الفريق لمواجهة كاب فيردي في اللقاء الودي، ضمن فعاليات بطولة كأس العين الودية المقامة حاليا في دولة الإمارات.

تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردي

دخل منتخب مصر الوطني مباراته أمام كاب فيردي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح

الوسط: نبيل عماد دونجا - مروان عطية - محمود صابر

الهجوم: عمر مرموش - طاهر محمد طاهر - مصطفى محمد

القناة الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي

انطلقت صافرة مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة أون تايم سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها قناة أبو ظبي الرياضية.

منتخب مصر يخسر أمام أوزبكستان

وخسر منتخب مصر أمام أوزبكستان بهدفين دون رد، في نصف نهائي كأس العين الدولية التي تستضيفها مدينة العين، في الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبات مصر وأوزبكستان، وإيران.

سجل أورونوف الهدف الأول لأوزبكستان في الدقيقة 3 من اللقاء، وكذلك الهدف الثاني في مرمى منتخب مصر بالدقيقة 43.

