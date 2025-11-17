الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع وإصابة 15 عاملًا في حادث تصادم بالمنيا

اسعاف
اسعاف
18 حجم الخط

شهدت محافظة المنيا حادثا مأساويا حيث لقيت سيدة مصرعها وأصيب أربعة عشر عاملا إثر انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بالقرب من محور سمالوط شمال المحافظة وتم نقل الجثة والمصابين الى المستشفى مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

مصرع وإصابة 15 عاملًا في المنيا 

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل تقل مجموعة من العمال أثناء سيرها في طريق بالقرب من محور سمالوط وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة الى موقع الحادث وتبين مصرع سيدة في الحال واصابة اربعة عشر عاملا جميعهم من المقيمين بمركز مغاغة شمال المنيا. 

حادث مأساوي في المنيا، مصرع وإصابة 15 عاملًا محور سمالوط 

وجرى نقل المصابين الى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم كما تم إيداع جثمان السيدة المتوفاة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات. 

المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم

الجريدة الرسمية