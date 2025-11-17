مصرع وإصابة 15 عاملًا في حادث تصادم بالمنيا

18 حجم الخط

شهدت محافظة المنيا حادثا مأساويا حيث لقيت سيدة مصرعها وأصيب أربعة عشر عاملا إثر انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بالقرب من محور سمالوط شمال المحافظة وتم نقل الجثة والمصابين الى المستشفى مع اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

مصرع وإصابة 15 عاملًا في المنيا

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل تقل مجموعة من العمال أثناء سيرها في طريق بالقرب من محور سمالوط وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة الى موقع الحادث وتبين مصرع سيدة في الحال واصابة اربعة عشر عاملا جميعهم من المقيمين بمركز مغاغة شمال المنيا.

حادث مأساوي في المنيا، مصرع وإصابة 15 عاملًا محور سمالوط

وجرى نقل المصابين الى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم كما تم إيداع جثمان السيدة المتوفاة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.