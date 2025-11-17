الهيئة الوطنية: إعادة الانتخابات بالدوائر محل المخالفات حال ثبوت التظلمات ووجود عيب جوهري

18 حجم الخط

قال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه فور الانتهاء من فحص كافة التظلمات المقدمة، فإن القانون يجيز - في حال ثبوت صحة أي تظلم - إعادة الانتخابات داخل الدوائر محل المخالفة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي للهيئة، أن إعادة الانتخابات في هذه الدوائر ستكون وفق موعد أو جدول زمني جديد يتم تحديده بعد الانتهاء من الجدول الزمني الأساسي للعملية الانتخابية.

وشدد على أنه في حالة قبول التظلم، فإن الإعادة تُجرى فقط في الدوائر التي يثبت وجود عيب جوهري بها يؤثر على سلامة الإجراءات ونزاهة العملية الانتخابية.

