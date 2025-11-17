مطار العريش يستقبل الطائرة الإغاثية السعودية الـ 73 لدعم قطاع غزة

18 حجم الخط

وصلت إلى مطار العريش الدولي اليوم الإثنين، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 73 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، تحمل على متنها سلالًا غذائية وحقائب إيواء، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.

مطار العريش يستقبل الطائرة الإغاثية السعودية الـ 73 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة للتخفيف من محنة المجاعة القاسية والظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.

الهلال الأحمر المصري

كان أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة» الـ 74، والتي تحمل عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

وفي إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الإغاثي لأهالي غزة، حملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 74، باحتياجات الشتاء الأساسية لتخفيف معاناة الأهالي، والتي شملت: أكثر من 88 ألف بطانية، وما يزيد عن 36 ألف قطعة من الملابس الشتوية، إضافة إلى 4645 خيمة لإيواء المتضررين.

