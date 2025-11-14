الجمعة 14 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الريف المصري الجديد بجنوب سيناء (بث مباشر)

صلاة الجمعة
ينقل التلفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة اليوم، بعنوان "هلا شققت عن قلبه" من مسجد الريف المصري الجديد بمحافظة جنوب سيناء.

حدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة 14 من  نوفمبر 2025م، الموافق 23 من جمادى الأولى 1447هـ.
 الخطبة الأولى  بعنوان: (هلّا شققتَ عن قلبه).

التوعية بحقوق الإنسان كما أقرها الإسلام، وأثر ذلك في مواجهة التشدد

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بحقوق الإنسان كما أقرها الإسلام، وأثر ذلك في مواجهة التشدد.
 

وتأتي الخطبة الثانية تحت عنوان: (خطورة الرشوة) ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».

ويمكن تحميل خطبة الجمعة عبر منصة الأوقاف الرقمية من خلال هذا الرابط 

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف الدقهلية تنظّم ندوة توعوية عن حرمة الرشوة وخطورتها بمكتبة مصر بالمنصورة

وفي سياق متصل نظّمت مديرية أوقاف الدقهلية، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ندوة توعوية بمكتبة مصر العامة بالمنصورة بعنوان: "حرمة الرشوة وخطورتها"، ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك»، وذلك وفقًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمد عوض حسانين، مدير المديرية، في إطار جهود الوزارة لنشر الوعي الديني وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

تناولت الندوة خطورة الرشوة باعتبارها من أخطر الآفات التي تفتك بالمجتمعات وتهدم القيم، فهي وسيلة لإبطال الحق أو إحقاق الباطل، وقد صنفتها الشريعة الإسلامية من الكبائر الموبقة لما لها من أثر مدمر على الفرد والمجتمع.

