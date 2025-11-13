الزمالك: لا عروض رسمية حتى الآن لخوان بيزيرا أو محمود بنتايج

18 حجم الخط

أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن ما تردد حول تلقي النادي عروضًا رسمية لضم الثنائي خوان بيزيرا ومحمود بنتايج غير صحيح تمامًا.

وأوضح المصدر أن الثنائي مستمران ضمن حسابات الجهاز الفني، وأن إدارة الكرة لم تتلق أي اتصالات أو عروض مكتوبة بشأنهما حتى الآن.

وشدد على أن الزمالك لا ينوي التفريط في أي لاعب أساسي في الوقت الحالي، خاصة في ظل ارتباط الفريق بعدد من البطولات المهمة وسعي الإدارة لتثبيت القوام الأساسي استعدادًا للفترة المقبلة.

