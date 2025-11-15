السبت 15 نوفمبر 2025
الزمالك يعدل مكان إقامة عزاء محمد صبري

محمد صبري
محمد صبري
تقرر بصفة نهائية إقامة عزاء نادي الزمالك للراحل محمد صبري نجم فريق الكرة السابق بالقلعة البيضاء في مسجد الحامدية الشاذلية، مساء غدًا الأحد، عقب صلاة المغرب، بدلًا  من إقامة العزاء في مقر النادي كما كان مقررًا من قبل.


وكان النجم الراحل محمد صبري وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح الأمس، إثر تعرضه لحادث سير، وشُيعت جنازته عصر الأمس.


جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة النجم  محمد صبري.

