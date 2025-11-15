الزمالك يعدل مكان إقامة عزاء محمد صبري

18 حجم الخط

تقرر بصفة نهائية إقامة عزاء نادي الزمالك للراحل محمد صبري نجم فريق الكرة السابق بالقلعة البيضاء في مسجد الحامدية الشاذلية، مساء غدًا الأحد، عقب صلاة المغرب، بدلًا من إقامة العزاء في مقر النادي كما كان مقررًا من قبل.



وكان النجم الراحل محمد صبري وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح الأمس، إثر تعرضه لحادث سير، وشُيعت جنازته عصر الأمس.



جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة النجم محمد صبري.

