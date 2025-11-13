مصدر بالزمالك يكشف موقف صفقة حامد حمدان

18 حجم الخط

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن حامد حمدان لاعب نادي بتروجت وضع الانضمام إلى الزمالك كخيار أول وأخير له خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وشدد المصدر على أن اللاعب أبلغ مسئولي ناديه برغبته الواضحة في ارتداء القميص الأبيض، رافضًا مناقشة أي عروض أخرى تلقاها في الفترة الماضية من أندية داخل الدوري الممتاز.

وأوضح المصدر أن كل ما يتردد عن انسحاب الزمالك من الصفقة غير صحيح تمامًا، مشيرًا إلى وجود اتفاق ثلاثي بين الزمالك وبتروجت واللاعب يقضي بانتقال حامد حمدان رسميًا إلى القلعة البيضاء في شهر يناير المقبل.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك تتابع الموقف عن قرب، وتعمل على إنهاء التفاصيل المالية والإدارية في هدوء تام، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة فور فتح باب القيد الشتوي.

