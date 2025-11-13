الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصدر بالزمالك يكشف موقف صفقة حامد حمدان

حامد حمدان
حامد حمدان
18 حجم الخط

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن حامد حمدان لاعب نادي بتروجت وضع الانضمام إلى الزمالك كخيار أول وأخير له خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وشدد المصدر على أن اللاعب أبلغ مسئولي ناديه برغبته الواضحة في ارتداء القميص الأبيض، رافضًا مناقشة أي عروض أخرى تلقاها في الفترة الماضية من أندية داخل الدوري الممتاز.

وأوضح المصدر أن كل ما يتردد عن انسحاب الزمالك من الصفقة غير صحيح تمامًا، مشيرًا إلى وجود اتفاق ثلاثي بين الزمالك وبتروجت واللاعب يقضي بانتقال حامد حمدان رسميًا إلى القلعة البيضاء في شهر يناير المقبل.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك تتابع الموقف عن قرب، وتعمل على إنهاء التفاصيل المالية والإدارية في هدوء تام، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة فور فتح باب القيد الشتوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانتقالات الشتوية المقبلة إدارة الزمالك ادي بتروجت فترة الانتقالات الشتوية المقبلة نادي الزمالك ا نادي بتروجت ل حامد حمدان

مواد متعلقة

أخبار مصر: الأرصاد تحذر 8 محافظات، الأهلي ينتقم من الزمالك، انتهاء أزمة الإغلاق الحكومي بأمريكا، رسالة مقلقة من محمد صبحي

الأكثر قراءة

التحريات تكشف سبب مقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

المشاهد الأولى لموقع حادث مقتل مهندس الكيمياء النووية في الإسكندرية (فيديو وصور)

جريمة كرموز.. فيتو تطرح الأسئلة المشروعة.. من قتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية؟.. وهل تعرض الضحية لعملية اغتيال؟

تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية على يد مجهول رميا بالرصاص

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025

القبض على قاتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

انخفاض حاد من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

تشكيل العراق المتوقع ضد الإمارات في ملحق المونديال

خدمات

المزيد

الريال القطري يستقر أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تطورات سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الخميس

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الخميس بمنتصف التعاملات

تعرف على سعر الإسترليني أمام الجنيه في 5 بنوك مصرية

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل هناك فرق بين الحرم والمسجد الحرام؟ تعرف على إجابات العلماء

الإفتاء: يجوز الدخول على هذا النوع من شبكات الواي فاي دون إذن

الأماكن المباركة في القرآن الكريم والسنة النبوية، تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية