رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته غدا استعدادا للكونفدرالية بعد راحة الـ3 أيام

فريق الزمالك
فريق الزمالك
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الجمعة على ملعب النادي، استعدادًا لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة ثلاثة أيام عقب خسارة السوبر المصري أمام الأهلي.

ومن المنتظر أن يعقد الجهاز الفني بقيادة أحمد عبدالرؤوف جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن الأخطاء التي ظهرت في لقاء السوبر والعمل على تصحيحها قبل العودة للمنافسات الأفريقية.

ويهدف الجهاز الفني إلى تجهيز جميع اللاعبين من الناحية البدنية والفنية، خاصة العناصر التي لم تشارك بصفة أساسية في الفترة الأخيرة، استعدادًا لمرحلة جديدة يسعى خلالها الزمالك لتعويض جماهيره ومواصلة مشواره في الكونفدرالية بقوة.

