وزيرة التضامن تزور المقر الرئيسي لبنك ناصر الاجتماعي وتتفقد سير العمل

أخبار مصر

أجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، زيارة إلى المقر الرئيسي لبنك ناصر الاجتماعي بمنطقة وسط البلد، حيث كان في استقبالها أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تفقد سير العمل بالبنك، ولقاء العاملين بمختلف الإدارات داخله، وذلك للاطمئنان على سير العمل،وتقديم كافة الخدمات للعملاء المترددين على البنك.

كما التقت الدكتورة مايا مرسي عددا من العملاء والمواطنين المترددين على البنك، واستمعت إلى مطالبهم، موجهة بسرعة العمل على تلبية تلك المطالب.

وعقب ذلك عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اجتماعا مع عدد من القيادات التنفيذية بالبنك، موجهة ببذل قصارى الجهود من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، خاصة أن بنك ناصر الاجتماعي يقدم عددا من الخدمات لشريحة كبيرة من المواطنين.

التضامن الاجتماعي تناقش أهمية نتائج الحصر لمرحلة الطفولة المبكرة

وزيرة التضامن تعلن نتائج الحصر الشامل لدور الحضانة في مصر: عدد الحضانات 48,225 تقدم خدمات للأطفال، و75% منها غير مرخص.. عدد الأطفال الملتحقين بدور الحضانات 1.7 مليون

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد بالأسواق والمحلات التجارية

تعرف على سعر الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الأحد

شروط استرداد الكفالة في القضايا والأوراق المطلوبة، وما هي الحالات التي تسقطها؟

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

عالم أزهري: برنامج "دولة التلاوة" جمع المصريين حول كتاب الله

دولة التلاوة الكبرى، أضخم مسابقة قرآنية تلفزيونية في مصر والعالم العربي

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن جُرَيْج، "إمام الحجاز وفقيه أهل مكة"

