المتحف المصري بالتحرير يكشف قصة الكاتب الجالس على ورقة الـ 200 جنيه

تمثال الكاتب الجالس
تمثال الكاتب الجالس بالمتحف المصري بالتحرير، فيتو
كشف المتحف المصري بالتحرير، سر الرمز الخالد الذي يزيّن ورقة الـ200 جنيه المصرية، والذي يرمز لتمثال الكاتب، والذي يجسد مكانة المعرفة في قلب الحضارة المصرية العريقة.
 

تمثال الكاتب الجالس على ورقة 200 جنيه 

وأوضح المتحف المصري بالتحرير أن تمثال الكاتب المصري الجالس علي العملة المصرية فئة 200 جنيها المعروض بقاعات المتحف، يعود إلى أصول الإبداع في عصر الدولة القديمة الأسرة الخامسة، وتحديدًا عهد رع حتب.

وأشار إلى أن ​هذا الكاتب لم يكن مجرد موظف، بل كان الركيزة التي قام عليها مجد مصر؛ ​رمز للمكانة المرموقة التي حظي بها حامل القلم في المجتمع القديم، و​تأكيد على الأهمية القصوى للكتابة والمعرفة في بناء أقدم وأعظم حضارة عرفها التاريخ.
 

احتفاء الدولة بالحضارة المصرية القديمة

وأشار إلى أن ​وضع صورة الكاتب على العملة الوطنية هو اعتراف رسمي بعبقرية الأجداد ورمزا للاعتزاز الذي لا يزول بالتراث الثقافي الفريد، ليظل الكاتب الجالس شاهدًا صامتًا على أن المعرفة هي أساس بناء الأمم.
 

