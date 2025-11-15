السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المتحف المصري بالتحرير يحتفل بمرور 123 عاما على افتتاحه

المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
18 حجم الخط

يحتفل  المتحف المصري بالتحرير، اليوم السبت، الموافق الخامس عشر من نوفمبر بالذكرى السنوية الـ 123 لافتتاحه، والذي يعود تاريخ تدشينه إلى عام 1902. 

الذكري 123 لافتتاح المتحف المصري الكبير

يعد هذا المتحف صرحا تاريخيا فارقا، فهو أول متحف قومي في الشرق الأوسط، والأول الذي تم تشييده وتصميمه خصيصًا ليضطلع بمهمة حفظ وعرض الآثار المصرية. 

ويقع مبنى المتحف المصري بالقاهرة ذو الطراز الكلاسيكي المهيب في قلب العاصمة، بالقرب من ميدان التحرير.

على مدار مسيرته الممتدة، اضطلع بدور أساسي كحارس لذاكرة الحضارة المصرية التي تمتد لسبعة آلاف عام.

القطع الأثرية المعروضة بالمتحف المصري بالتحرير

ويضم المتحف حاليًا ما يقرب من 120 ألف قطعة أثرية فريدة، تشمل مجموعات لا تُقدر بثمن وتغطي معظم مراحل الحضارة المصرية القديمة، وتبرز بين هذه المجموعات كنوز الملك الفضي بسوسنس الأول، وكنوز مقابر تانيس، ومجموعة مقبرة يويا وثويا، ومقتنيات تل العمارنة، وغيرها العديد من المجموعات الأثرية الهامة والفريدة، مما يجعله مرجعًا عالميًا لا يُضاهى للتاريخ القديم.  

​تأكيدًا على الدور الجوهري لهذا الصرح، حرصت وزارة السياحة والآثار مؤخرًا على تقديم دعمها الكامل لتطوير المتحف المصري بالتحرير، من خلال مشروع شامل يهدف إلى تعزيز مكانته كمركز رائد للإشعاع الثقافي والبحث العلمي عالميًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحف المصري بالتحرير المتحف المصري المتحف المصري بالقاهرة ميدان التحرير كنوز الملك الفضي بسوسنس الأول بسوسنس الأول مقابر تانيس

مواد متعلقة

المتحف المصري بالتحرير يعرض تمثالا نادرا لرأس نفرتيتي

المتحف المصري بالتحرير يكشف الضوء عن كنوز الملكة كاروماما الثانية

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 15 نوفمبر 2025

بالأسماء، إصابة 31 شخصا في انقلاب أتوبيس نقل عام بالوادي الجديد

القاهرة في قلب الحدث، خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اليوم في مصر

عودة الخريف الهادئ، انحسار الأمطار وسقوطها بمناطق محدودة، القاهرة تسجل 25 درجة، وارتفاع الأمواج بـ 5 شواطئ

آخر تطورات سعر جرام الذهب في الصاغة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض كبير في الفراولة والكنتالوب وارتفاع اليوسفي والعنب

أخبار مصر: تعرض الفنان أحمد سعد لحادث سير مروع، حقيقة الوفاة الجماعية بمستشفى بالشرقية، تسريب وثائق أمريكية خطرة بشأن غزة

سعر السمك اليوم السبت، انخفاض البلطي والبوري وارتفاع الجمبري 50 جنيها

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الصباح لجلب الرزق وشكر النعمة، احرص عليه

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 15 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 15 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية