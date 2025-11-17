الإثنين 17 نوفمبر 2025
أخبار مصر

إدراج المتحف المصري بالتحرير في القائمة التمهيدية لمواقع التراث باليونسكو

المتحف المصري بالتحرير،
المتحف المصري بالتحرير، فيتو
أعلنت إدارة المتحف المصري بالتحرير، أن لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو (UNESCO) أدرجت المتحف المصري بالقاهرة على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي عام 2022، وذلك بعد رفع ملفه التمهيدي من قِبل وزارة السياحة والآثار في فبراير 2021. 


إدارج المتحف المصري بالتحرير في قائمة اليونسكو

وجاء هذا الإدراج استنادًا إلى المعيارين الرابع والسادس لتسجيل مواقع التراث العالمي.
 

ويؤكد المعيار الرابع القيمة المعمارية للمتحف، حيث يمثل تصميمه المبتكر للمهندس الفرنسي مارسيل دورنون، الذي فاز بمسابقة عام 1895، نموذجًا أصيلًا ومرجعيا لتصميم المتاحف على مستوى العالم، أما المعيار السادس فيبرز أهميته كونه أول صرح متحفي يشيد لغرض العرض المتحفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومَهد علم المصريات نظرًا لاتساع وأهمية مجموعاته الأثرية.

 

ويعد المتحف المصري بالتحرير رمزًا عالميًا لتطور علم المتاحف المصرية في القرن العشرين، لا يزال المتحف المصري مصدر إلهام للمجموعات الكبرى الأخرى في مدن مثل تورين وباريس وبرلين.

واحتفل  المتحف المصري بالتحرير، أول أمس السبت، الموافق الخامس عشر من نوفمبر بالذكرى السنوية الـ 123 لافتتاحه، والذي يعود تاريخ تدشينه إلى عام 1902. 

 

الذكري 123 لافتتاح المتحف المصري الكبير

يعد هذا المتحف صرحا تاريخيا فارقا، فهو أول متحف قومي في الشرق الأوسط، والأول الذي تم تشييده وتصميمه خصيصًا ليضطلع بمهمة حفظ وعرض الآثار المصرية. 

ويقع مبنى المتحف المصري بالقاهرة ذو الطراز الكلاسيكي المهيب في قلب العاصمة، بالقرب من ميدان التحرير.

القطع الأثرية المعروضة بالمتحف المصري بالتحرير

ويضم المتحف حاليًا ما يقرب من 120 ألف قطعة أثرية فريدة، تشمل مجموعات لا تُقدر بثمن وتغطي معظم مراحل الحضارة المصرية القديمة، وتبرز بين هذه المجموعات كنوز الملك الفضي بسوسنس الأول، وكنوز مقابر تانيس، ومجموعة مقبرة يويا وثويا، ومقتنيات تل العمارنة، وغيرها العديد من المجموعات الأثرية الهامة والفريدة، مما يجعله مرجعًا عالميًا لا يُضاهى للتاريخ القديم.  

