الهند تشدد قواعد الخصوصية وتلزم شركات التكنولوجيا بتقليل جمع البيانات

بدأت الهند تطبيق قواعد جديدة للخصوصية تُلزم شركات مثل ميتا وجوجل وأوبن أيه آي وشركات أخرى بتقليل جمع البيانات الشخصية، ومنح المستخدمين مزيدًا من السيطرة على معلوماتهم.

تشبه هذه القواعد الأهداف الأوسع لقانون الخصوصية الأوروبي المعروف باسم "الإطار الأوروبي لحماية البيانات"، وتأتي في وقت تسارع فيه الدول لحماية البيانات الشخصية مع التبني المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

حماية البيانات الشخصية الرقمية

ولن تتمكن الشركات من جمع البيانات إلا لأغراض محددة بموجب القواعد الجديدة في الهند، التي ستُطبّق قانون حماية البيانات الشخصية الرقمية الصارم في الهند لعام 2023، حسبما أوردت "رويترز".

وسيتعين على الشركات تقديم تفسير واضح للمستخدمين الهنود حول سبب جمع البيانات، وإتاحة خيار لهم لرفض جمع بياناتهم، وإبلاغهم في حال تعرض بياناتهم لاختراق.

ومع وجود ما يقرب من مليار مستخدم على الإنترنت، تُعدّ الهند من أكبر الأسواق لخدمات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك"شات جي بي تي" و"جيميني" و"بيربليكسيتي".

