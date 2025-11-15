السبت 15 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الهند تشدد قواعد الخصوصية وتلزم شركات التكنولوجيا بتقليل جمع البيانات

جوجل
جوجل
18 حجم الخط

بدأت الهند تطبيق قواعد جديدة للخصوصية تُلزم شركات مثل ميتا وجوجل وأوبن أيه آي وشركات أخرى بتقليل جمع البيانات الشخصية، ومنح المستخدمين مزيدًا من السيطرة على معلوماتهم.

تشبه هذه القواعد الأهداف الأوسع لقانون الخصوصية الأوروبي المعروف باسم "الإطار الأوروبي لحماية البيانات"، وتأتي في وقت تسارع فيه الدول لحماية البيانات الشخصية مع التبني المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

 

 حماية البيانات الشخصية الرقمية

ولن تتمكن الشركات من جمع البيانات إلا لأغراض محددة بموجب القواعد الجديدة في الهند، التي ستُطبّق قانون حماية البيانات الشخصية الرقمية الصارم في الهند لعام 2023، حسبما أوردت "رويترز".

 

وسيتعين على الشركات تقديم تفسير واضح للمستخدمين الهنود حول سبب جمع البيانات، وإتاحة خيار لهم لرفض جمع بياناتهم، وإبلاغهم في حال تعرض بياناتهم لاختراق.

 

ومع وجود ما يقرب من مليار مستخدم على الإنترنت، تُعدّ الهند من أكبر الأسواق لخدمات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك"شات جي بي تي" و"جيميني" و"بيربليكسيتي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البيانات الشخصية التكنولوجيا بيانات المستخدمين القواعد الجديدة الذكاء الاصطناعي

الأكثر قراءة

أسعار البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن

بوركينا فاسو تطيح بألمانيا من كأس العالم للناشئين وتضرب موعدا مع أوغندا

بلجيكا تتعادل أمام كازاخستان 1-1 وتؤجل صعودها لنهائيات كأس العالم

البرازيل تتقدم على السنغال بثنائية استيفاو وكاسيميرو في الشوط الأول (فيديو)

بعد استبعاد الفنانين المصريين، تركي آل الشيخ يعلن عودة الثقافة المصرية لموسم الرياض

كأس العالم للناشئين، منتخب بوركينا فاسو يتقدم على ألمانيا بهدف في الشوط الأول

بعد مصرعه في حادث مروع، جمال شعبان يكشف مرضا أصاب محمد صبري قبل وفاته بيومين

رئيس المتحف المصري الكبير يوضح تفاصيل نظام حجز التذاكر الجديد (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم السبت

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الجمعة (آخر تحديث)

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

4 قرارات من إدارة الزمالك لتكريم الراحل محمد صبري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، إمام الدعاة يتحدث عن موت الغفلة (فيديو)

ما هو أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة؟ الإفتاء تجيب

مختار جمعة: سقوط الأمم يبدأ من أخلاقها وعقلها وروابطها الاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية