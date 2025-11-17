تفاصيل مصرع عامل صعقًا بالكهرباء في الجيزة

18 حجم الخط

لقي عاطل مصرعه صعقًا بالكهرباء خلال محاولته سرقة كابلات من محول كهرباء بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص بأحد شوارع بولاق الدكرور.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع البلاغ، وتبين من الفحص وتحريات المقدم أيمن سكوري، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، أن المتوفى عاطل ومن متعاطي المواد المخدرة، حاول سرقة كابلات من محول كهرباء، ما أدى إلى إصابته بصعق كهربائي أودى بحياته في الحال.

نقل الجثمان واستكمال التحقيقات

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة مباشرة التحقيق.

