مدير متحف الهانجول الوطني بكوريا الجنوبية يزور مكتبة الإسكندرية

استقبل الدكتور أحمد عبد الله زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، السيد كانج جونجون، مدير متحف الهانجول الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية، والوفد المرافق له، وذلك في زيارة عمل تأتي في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2023 ومثل مكتبة الإسكندرية في هذا التعاون مركز دراسات الخطوط التابع لقطاع البحث الأكاديمي، بهدف دعم العمل المشترك في مجالات البحث الأكاديمي والتبادل الثقافي.

بدأ الوفد الكوري زيارته بجولة داخل عدد من المتاحف والأقسام المتخصصة، بالإضافة إلى البانوراما الحضارية، حيث اطلع أعضاء الوفد على أبرز الأنشطة والبرامج العلمية والثقافية التي تنفذها المكتبة.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان سبل تطوير التعاون المستقبلي، وفي مقدمتها الإعداد لتنظيم مؤتمر دولي في كوريا الجنوبية في عام 2026 بعنوان: "تاريخ فك شفرات كتابات الحضارات القديمة"، والذي يتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني لكتابة الهانجول في كوريا الجنوبية.

ورحب الدكتور أحمد عبد الله زايد بمبادرة عقد المؤتمر، مؤكدًا استعداد مكتبة الإسكندرية للمشاركة بوفد من المتخصصين في تاريخ الكتابات القديمة، لما يمثله هذا الحدث من أهمية في دعم الدراسات العلمية وتعميق التواصل الثقافي بين مصر وكوريا الجنوبية.

جدير بالذكر أن الهانجول هو نظام الكتابة الكوري الذي وضع في القرن الخامس عشر على يد الملك سيجونج العظيم، ويُعد من أكثر أنظمة الكتابة تطورًا وبساطة، إذ يتميز بتركيبه الفريد المبني على أشكال تمثّل مخارج الحروف وطريقة نطقها. ويُعد الهانجول عنصرًا أساسيًا في الهوية الثقافية الكورية، ويُحتفل به سنويًا في اليوم الوطني لكتابته تقديرًا لقيمته التاريخية والحضارية.

