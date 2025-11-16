أشرف صبحى يسلم أبطال مصر ميداليات بطولة العالم للرماية 2025

18 حجم الخط

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ختام بطولة العالم للرماية 2025، وكرم أبطال مصر الذين حققوا نتائج متميزة خلال منافسات البطولة، وذلك بحضور اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، وفرانك ستيور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للرماية ISSF.

ونجح منتخب مصر للرماية في حصد ثلاث ميداليات متنوعة حيث حقق اللاعب أحمد درغام الميدالية الفضية في منافسات تارجت سبرنت رجال، فيما عزز زميله أحمد عطية تفوق المنتخب المصري بحصوله على الميدالية البرونزية في السباق نفسه، كما فازت اللاعبة داليا مجدي محمد بالميدالية البرونزية في منافسات تارجت سبرنت ناشئات، عقب أداء قوي يعكس موهبتها وقدرتها على المنافسة العالمية.

أشرف صبحي يتوج أبطال مصر في بطولة العالم للرماية 2025

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ما تحقق من إنجازات يعكس الرؤية المصرية لتطوير الرياضات الفردية والدعم المستمر للأبطال، مشيرًا إلى أن هذه النتائج تمثل نموذجًا مُشرفًا يُبنى عليه في البطولات المقبلة، مضيفًا أتقدم بخالص التهنئة للاعبين والاتحاد المصري للرماية على هذا الإنجاز المميز في بطولة العالم للرماية.

من جانبه أعرب اللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية عن سعادته بحضور وزير الشباب والرياضة، مشيدًا بالجهود الكبيرة المبذولة داخل منظومة الرماية المصرية، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تمثل بداية لمسار أكبر في ظل الدعم المستمر والتطوير الشامل للميادين والمنتخبات.

يذكر أن بطولة العالم للرماية المُقامة على ميادين مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية، تشهد مشاركة أكثر من 1100 رامٍ ورامية من 72 دولة، في واحدة من أقوى نسخ البطولة من حيث التنظيم والمستوى الفني.

أشرف صبحي يشهد النسخة الثانية من أولمبياد الصحفيين

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات النسخة الثانية من «أولمبياد الصحفيين وأسرهم»، التي نظمها الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، بالتعاون مع لجنة النشاط في نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي محمد يحيى.

شارك في تنظيم الفعالية عدد من الاتحادات الرياضية، من بينها الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية والاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية والاتحاد المصري للبادل والاتحاد المصري للدارتس والاتحاد المصري للرياضة للجميع، وبمشاركة ما يقرب من 1000 صحفي وأسرهم، وذلك بحضور الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين.

تضمنت الفعاليات باقة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية تشمل: كرة القدم، تنس الطاولة، ألعاب البلايستيشن، الدومينو، الدارتس، البادل، ومسابقة شد الحبل للفتيات، بما يعكس ثراء الفعاليات وقدرتها على استيعاب مختلف الفئات العمرية والاهتمامات.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قائلًا: "نسعد باستضافة هذا الحدث بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة والذي يجمع أسرة الصحافة المصرية في أجواء رياضية واجتماعية راقية مشيرًا إلى أن أولمبياد الصحفيين ضمن رؤية الوزارة لدعم الفعاليات المجتمعية التي تسهم في نشر الرياضة كأسلوب حياة".

وأضاف وزير الشباب والرياضة نحرص على توفير كل الإمكانات اللازمة لنجاح هذه التظاهرة، وندعم استمرارها سنويًا لما لها من دور كبير في دعم التواصل الإيجابي بين الصحفيين وأسرهم، وترسيخ قيم المنافسة والعمل الجماعي، موضحًا نعتبر أولمبياد الصحفيين نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، ونسعى لتطويره ليصبح حدثًا سنويًا أكبر وأشمل يتيح مساحات أوسع للمشاركة ونشر الرياضة بين مختلف الفئات.

من جانبه، أعرب أحمد الشامي، رئيس الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، عن سعادته بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مُثنيًا على دعمه المستمر للاتحاد وللجماعة الصحفية، وحرصه على تلبية احتياجاتهم الرياضية، مشيرًا إلى أن الفعالية تأتي في إطار دعم الاتحاد للأنشطة المجتمعية والمشاركة الرياضية بين الصحفيين وأسرهم في أجواء تنافسية إيجابية، لافتًا إلى أن النسخة الثانية تشهد توسعًا كبيرًا في عدد الألعاب والمشاركين مقارنة بالعام الماضي.

كما تم توزيع جوائز مالية وعينية على الفائزين؛ حيث جرى تخصيص 20 ألف جنيه للمركز الأول في مسابقة كرة القدم، و10 آلاف جنيه للثاني، و5 آلاف جنيه للثالث، أما باقي الألعاب، فتبلغ جوائزها 5 آلاف جنيه للمركز الأول، و3 آلاف للثاني، وألفي جنيه للثالث.

