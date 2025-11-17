سلطات الاحتلال ترحل مرضى غزة من مستشفيات القدس إلى وجهة مجهولة

18 حجم الخط

رحلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مرضي قطاع غزة، ممن كانوا يتلقون العلاج في مستشفيات القدس قبل أحداث 7 أكتوبر، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت سابق أفادت مصادر فلسطينية، بأن الاحتلال الإسرائيلي يعتزم نقل مرضى من أبناء قطاع غزة المتواجدين في القدس المحتلة، مع مرافقيهم، وأطفال ولدوا في المدينة، من دون توضيح وجهتهم النهائية.

وأشار بلاغ الاحتلال بالمغادرة، إلى أن القرار يشمل مستشفى المقاصد ومستشفى المطلع والفنادق التي يقيم فيها المرضى داخل القدس، وأن عملية النقل مقررة بواسطة حافلات ترافقها مركبات عسكرية.

وأعربت المصادر، عن مخاوف جدية بشأن سلامة الطريق وظروف النقل، داعية مؤسسات حقوق الإنسان، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والجهات الحكومية الفلسطينية المختصة إلى متابعة الموضوع عاجلا، وضمان حماية المرضى والأطفال ومرافقيهم من أي مخاطر محتملة.

ويواجه ما لا يقل عن 89 مريضًا فلسطينيًا من قطاع غزة ومرافقيهم، الذين يتلقون العلاج في القدس، خطر الترحيل القسري من قِبل سلطات الاحتلال، وفقًا لما أكدت عائلاتهم والفرق الطبية.

وكان العديد من هؤلاء المرضى قد أُجلوا قبل بدء الحرب على غزة قبل عامين، ويخشى البعض الآن العودة إلى قطاع غزة المُدمّر، حيث تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن 94% من مستشفياته تضررت أو دُمرت بالكامل.

بينما وافق معظم المرضى على العودة طواعية، يتوقع أن يرسل بعضهم قسرا إلى القطاع.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن الجيش الإسرائيلي طلب من المنظمة تسهيل نقل المرضى مطلع الأسبوع المقبل، وسط مخاوف من سلامتهم وظروف النقل.

