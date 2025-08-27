الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

النصر السعودي يبدي اهتماما بالتعاقد مع كانتي أو كيسيه

نجولو كانتي، فيتو
نجولو كانتي، فيتو

أبدى نادي النصر السعودي اهتمامه بالتعاقد مع الدولي الفرنسي نجولو كانتي أو الإيفواري فرانك كيسيه، نجمي الاتحاد والأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر السعودي يبحث عن لاعب وسط جديد

ويرغب النصر في التعاقد مع لاعب جديد في وسط الملعب، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، لا سيما بعد خروج البرتغالي أوتافيو من حسابات مواطنه جورجي جيسوس المدير الفني.

كانتي خيار أول للنصر وكيسيه بديله

وقالت صحيفة "اليوم" السعودية إن نادي النصر يضع كانتي كخيار أول من أجل تدعيم وسط الملعب في الموسم المقبل.

ويسعى "العالمي" لاستغلال الأزمة التي تفجرت بين كانتي ووكيله من جهة ونادي الاتحاد من جهة أخرى، في ظل عدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة الفشل في ضم كانتي، فستتجه إدارة النصر للتعاقد مع فرانك كيسيه من الأهلي.

وكان "الرئيس" قريبًا من الرحيل عن الأهلي في الصيف الجاري، في ظل اهتمام عدة أندية إيطالية بضمه، غير أن المفاوضات لم تُكلل بالنجاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نجولو كانتي النصر السعودي فرانك كيسيه كانتي كيسيه

مواد متعلقة

الكشف عن مواعيد مباريات النصر السعودي في دوري أبطال آسيا 2

الأهلي يتوج بكأس السوبر السعودي على حساب النصر بركلات الترجيح (صور)

الكشف عن راتب إينيجو مارتينيز مع النصر السعودي

الأكثر قراءة

بعد الفيديو الصدمة، إجراء عاجل من نقابة الأطباء ضد طبيب "تكميم المعدة" لطفلة

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

حالة الطقس اليوم، انخفاض جديد بدرجات الحرارة وشبورة ورياح

مكتب FBI: نتعامل مع هجوم مينيابوليس كعمل إرهابي

إخلاء سبيل صاحب مركز التجميل في واقعة وفاة عروس حلوان.. والتحقيقات تكشف: تم حقنها بمواد مغشوشة، وأهل الضحية: مش هنسيب حقها

ارتفاع سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية (آخر تحديث)

صور أقمار صناعية عبرية تظهر 80 % من مدينة غزة مدمر

تجاوز الساعتين وبطريقة مذلة، تفاصيل الإنزال الجوي الإسرائيلي على "جبل المانع" بدمشق (فيديو)

خدمات

المزيد

حالات قطع المعاش عن المستحقين وفقا للقانون

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أبرزها الأرز والسكر والشاي، انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل يجوز قراءة الفاتحة لقضاء الحوائج؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads