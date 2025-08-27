النصر السعودي يبدي اهتماما بالتعاقد مع كانتي أو كيسيه

أبدى نادي النصر السعودي اهتمامه بالتعاقد مع الدولي الفرنسي نجولو كانتي أو الإيفواري فرانك كيسيه، نجمي الاتحاد والأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر السعودي يبحث عن لاعب وسط جديد

ويرغب النصر في التعاقد مع لاعب جديد في وسط الملعب، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، لا سيما بعد خروج البرتغالي أوتافيو من حسابات مواطنه جورجي جيسوس المدير الفني.

كانتي خيار أول للنصر وكيسيه بديله

وقالت صحيفة "اليوم" السعودية إن نادي النصر يضع كانتي كخيار أول من أجل تدعيم وسط الملعب في الموسم المقبل.

ويسعى "العالمي" لاستغلال الأزمة التي تفجرت بين كانتي ووكيله من جهة ونادي الاتحاد من جهة أخرى، في ظل عدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حالة الفشل في ضم كانتي، فستتجه إدارة النصر للتعاقد مع فرانك كيسيه من الأهلي.

وكان "الرئيس" قريبًا من الرحيل عن الأهلي في الصيف الجاري، في ظل اهتمام عدة أندية إيطالية بضمه، غير أن المفاوضات لم تُكلل بالنجاح.

